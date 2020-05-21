▲520當天，全台10地標同時點亮「HERO」超動人！旅外國人看直播一解鄉愁 。（圖／中華文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

中華文化總會昨（20）日晚間舉行「Keep Zero, Be Hero一起用愛畫個圈」線上演唱會，直播平台線上同時觀看人數突破突破70萬人，全台10處地標包括台北圓山大飯店、85大樓、桃園喜來登酒店等點亮「HERO」字樣，向台灣防疫英雄致敬，也讓旅外的國人透過直播一解鄉愁！

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▲淡水漁人碼頭福容大飯店點亮「愛心」。（圖／中華文化總會提供）



此次520線上演唱會，由多組藝人在全台各地接力演出，由於年初以來疫情關係，有許多演唱會取消，不少網友紛紛表示「已經很久沒有這麼痛快地聽演唱會」。而「全台串聯，點燈相挺」也是演唱會重點之一，許多知名地標與飯店都熱烈響應，在演唱會開場8點，全台10處知名地標、景點一起串聯點燈，為溫馨的夜晚揭開序幕。

▲麗寶樂園渡假天空之夢摩天輪播放特別款燈光秀，輪播HREO、愛心、0、笑臉等畫面。（圖／中華文化總會提供）

文化總會副秘書長李厚慶細數參與點燈的夥伴，包括圓山飯店、85大樓、桃園喜來登酒店，一起點亮「HERO」字樣；漢來大飯店、淡水漁人碼頭福容大飯店，以及由昇恆昌集團經營的澎湖澎澄大飯店、金門金湖大飯店，則是畫一個「愛心」的圖樣。

▲520當天，全台10地標同時點亮「HERO」超動人！（圖／中華文化總會提供）

麗寶福容大飯店的外牆也用房間燈點上HERO的字樣，建築外觀以橘、紅、藍、黃四色窗戶互相搭配，繽紛搶眼；而麗寶樂園渡假天空之夢摩天輪播放特別款燈光秀，輪播HREO、愛心、0、笑臉等畫面。

台北101除了將愛心配合動畫呈現外，也打上「心在一起」「天天+0」以及「Keep Zero」、「Be Hero」等字樣，一起說出國人心聲，全台地標一齊向台灣每一位防疫英雄致敬。

▲台北101除了將愛心配合動畫呈現外，也打上「心在一起」「天天+0」以及「Keep Zero」、「Be Hero」等字樣。（圖／中華文化總會提供）

李厚慶表示，這是台灣第一次有這麼多棟建築物和地標同時點燈，無論是技術上、溝通協調上，都要花費很大的功夫，大家如此齊心協力，就是為了向防疫英雄致敬，從這個活動中可以感受到台灣人的團結，雖然我們是很小的島國，但眾志成城，每個人都想出一份力量，成為防疫英雄們的後盾。

李厚慶說，以往大家可能覺得除非去住宿或旅遊，否則不會覺得這些地標跟自己有什麼特別的連結，但這次透過點燈，大家會發現其實建築物也可以很有溫度，很多人特地去拍照打卡，甚至有人在國外的民眾，從直播或網路分享看到這些熟悉的地標，也一解思鄉之情。