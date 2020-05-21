台北101購物中心宣布6月「回復營業時間」　上午11點開門見客

▲上半年防疫期間，台北101關閉2樓空橋「僅1樓進出」落實量體溫、酒精消毒，並縮短營業時間1.5小時。（圖／翻攝自Facebook／TAIPEI 101 MALL 台北101購物中心）

記者蔡惠如／綜合報導

從1月下旬開始延燒的新冠肺炎疫情，近期確診數與感染病例狀況在台趨緩，實體百貨與餐飲人潮漸漸恢復，台灣地標的台北101購物中心今（5／21）也宣布，響應政府「防疫新生活運動」，從6／1起將恢復正常營業時間，從上午11點開門營業。

新冠肺炎疫情從2月起在台升溫，導致信義區購物人潮大減，加上地標觀光客較多等因素，台北101購物中心3／30對外宣布，因應人力上的調配需求，從4／6起縮短營業時間1.5個小時，原營業時間是周日至周四為上午11點至晚上9點半；周五至周六為上午11點至晚上10點，4／6起不分平假日調整為中午12點起至晚上9點，等同下午才開門收客。

今台北101購物中心則表示，為響應「防疫新生活運動」，將從6／1起恢復正常營業時間，也就是平日營業時間為上午11點至晚上9點半；周五、週六營業時間為上午11點至晚上10點，在衛福部「防疫新生活運動」的措施下回復正常營運。

中央流行疫情指揮中心日前表示，因國內新冠肺炎疫情穩定控制中，為使民生及產業逐步恢復正常運作，經各縣市政府評估符合防疫及安全條件，包括持社交距離室內1.5公尺、室外1公尺，座位採梅花座或增設隔板區隔；戴口罩、量測體溫、入口及場所內提供洗手用品或設備；建立實名制，並確實執行人流管制及環境清消，以及消防安全檢查及建築物公共安全檢查合格前提下，可不受室內100人、室外500人的限制。

而台北101購物中心也表示，以往在9月周年慶期間所舉辦的珠寶腕錶大賞（現已更名2020 World Masterpiece），今年也將提前於7／2至7／12舉辦，為期 11 天。