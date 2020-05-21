哈日族報復性跨境下單掃日貨　3大卡通動漫搶入「最愛買」Top5排行

▲受到新冠疫情影響，民眾暫時無法前往日本旅遊。（圖／pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

新冠肺炎疫情在日本逐漸趨緩，當地政府14日也率先針對39個縣解除緊急狀態，不過邊境管制措施仍未鬆綁，想飛日本旅遊得再等等，而等不及的哈日族則是直接到電商平台「報復性」掃日貨，拍賣網站觀察到跨境訂單於疫情爆發後年增1.2倍，也發現消費者跨境最愛買卡通動漫。

日本自2015年起連續蟬聯台灣人旅遊最愛國家，根據交通部觀光局統計顯示，台灣赴日人數連年增加，2019年旅日人次更累積逾491萬，今年受到疫情影響，民眾紛紛取消日本行，再加上日本政府加強實施邊境管制措施，何時才能再造訪觀光仍未知。雖然暫時去不了，想入手日貨也不是沒辦法，疫情爆發後，跨境電商買氣湧現，Yahoo奇摩拍賣統計跨境訂單年成長1.2倍。

▲Yahoo奇摩拍賣公布最新「國人最愛購買日貨Top5排行榜」，其中海賊王、七龍珠、寶可夢卡牌搶佔3席。（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

Yahoo奇摩拍賣攜手日本最大拍賣網站Yahoo! JAPAN拍賣與日本專業代標代購電商Buyee，提供跨境代購服務，在近期盤點國人最愛跨境購買的Top5商品類別，分別為玩具與電玩、流行時尚、古董收藏、嗜好文化如模型、DIY手工藝等、美容健康保養，其中「美容健康保養類別」今年異軍突起，單月業績暴漲18倍；進一步分析跨境購買的用戶輪廓，以30～39歲、男性佔比75%為大宗，平均客單價近萬元，相較去年成長1成。

此外，Yahoo奇摩拍賣也公布最新「國人最愛購買日貨Top5排行榜」，由「口罩」奪下冠軍寶座，主要為年初受新冠肺炎疫情爆發影響，國內口罩需求暴增，許多消費者轉往透過跨境購買，推升口罩跨境訂單量；Top2是累計下標超過近2千件的海賊王公仔及周邊商品，七龍珠周邊商品則拿下Top3；此外，近年最夯動畫寶可夢的卡牌也搶入國人最愛日貨排行榜中。

露天拍賣調查近兩週的銷量較上月同期相比成長7成，尤其以日本商品最受消費者青睞，搜尋銷量綜合排名中，商品類別以小家電、3C產品類最熱賣，各佔據排行榜中百分之40%，除了有Panasonic吹風機、三菱除濕機，年輕人喜愛的Apple AirPods Pro、藍芽喇叭音響等也進入熱銷排行榜中；另外電玩遊戲類如任天堂Switch Lite更是熱搜冠軍，是時下人人都在搶的必備聖品。