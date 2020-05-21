炸雞店爆炸！他「全身焦黑潰爛」顫抖寫下「全力救媽，我無所謂」...兒瞬間淚崩

▲男子全身重度燒傷，皮膚慘焦黑潰爛。（圖／翻攝自紅星視頻）

圖文／CTWANT

大陸四川成都一間炸雞店突然發生爆炸意外，老闆夫妻倆全身重度燒傷，迅速被送醫搶救，兒子也立刻從外地趕回來，經治療後2人終於從加護病房轉出，不過情況仍不樂觀，爸爸清醒後知道自己可能撐不過這關，舉起焦黑潰爛的手，顫抖地寫下：「全力（救治）媽媽，我無所（謂）」，讓兒子瞬間淚崩。

▲炸雞店突然發生爆炸意外。（圖／翻攝自紅星視頻）

根據《紅星新聞》報導，事發於5月18日凌晨，盧姓男子與老婆被火焰、熱油重度燒傷，緊急送往醫院救治，院方甚至發出病危通知，剛上班3個月的兒子匆忙從福建趕回，醫生告知後續治療費用可能還需要100多萬人民幣（約新台幣421萬元），這對一個普通家庭來說，是一筆相當沉重的負擔。

▲盧男深知自己撐不下去。（圖／翻攝自紅星視頻）

兩天後，夫妻倆終於從加護病房轉出，盧男深知自己撐不下去，不過他卻沒辦法開口，只能忍痛提筆寫字，告訴兒子一定要救活媽媽，不要管他了，看著這段文字，兒子忍住情緒走出病房，接著眼淚瞬間潰堤，待冷靜後再返回病房，告訴爸爸說：「你一定要堅持，哪怕我去外面賣血，也要救活你們！」

▲盧男忍痛提筆寫字，告訴兒子一定要救活媽媽，不要管他了。（圖／翻攝自紅星視頻）

夫妻倆目前情況勉強穩定，隨時都有生命危險，目前由兒子及其叔叔合力照顧，治療費用則是暫時先向親戚朋友們借用，盧男家中唯一的一輛車仍在還貸中，將考慮是否拿去抵押。新聞曝光後，也湧入外界關心，水滴籌志願者張亮得知盧男一家狀況，決定為其發起募款，希望能緩解他們經濟上的壓力。

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