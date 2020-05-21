30多歲男「篩檢陰性」回台卻確診！全套隔離衣搭機...網讚：有夠自愛

▲案441穿著全套隔離衣搭機，全程配戴口罩，十分小心不要散播病毒給他人。（示意圖／非當事人）

圖文／CTWANT

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增1例新冠肺炎確診案例（案441），是一名30多歲男性，指揮官陳時中表示，案441在墨西哥期間，曾於4/30至5/1間出現發燒症狀，5/5起出現輕微咳嗽，症狀持續至今，5/11至5/13有腹瀉情形，5/20返台入境時主動告知有症狀，由機場檢疫人員採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。

發言人莊人祥表示，案441在墨西哥時就曾經在5/5接受公司安排的抗體篩檢，結果是陰性，於是才開始安排搭機回台事宜，5/13公司再次安排PCR篩檢，沒想到已經回到台灣，才收到確診陽性的報告。

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專家諮詢小組召集人張上淳教授表示，根據疫調結果，研判案441是在4/30~5/1發燒時發病，距離抗體篩檢時間不到1周，所以此時體內尚未有抗體，因此無法檢驗出來，直到發病3周後才經由PCR篩檢確診，案441是接受公司的大規模抗體篩檢，由此也可見抗體篩檢的準確性有待商確。

陳時中進一步指出，案441因為自覺有相關症狀，所以搭機返台時全程佩戴口罩、並且穿著隔離衣，且入境就立刻告知有相關症狀，所以隨即被送往檢疫所及醫院隔離，未與國內親友接觸，因此暫無匡列接觸者。針對案441穿著全套隔離衣的行為，網友們也大讚「非常自愛」，做好個人的預防措施，完全沒有害到任何人。

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