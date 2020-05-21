試膽嚇慘！新店「猛鬼樂園」突接朋友來電…斷線前聽見不明女子笑聲

▲幸福樂園拆除摩天輪時，突然倒塌壓死人。（報系資料照／謝春波攝）

圖文／CTWANT

被網友列為全台猛鬼樂園之一的新店碧潭「幸福樂園」，設立於1952年，由幸福水泥投資建造，後期經營不善導致沒落，雖又歷經重新整建，並於1983年再度開放，最終仍面臨關閉荒廢的命運。據傳是因雲霄飛車曾發生意外，生意才一直好不起來，再加上拆除摩天輪時，突然倒塌壓死人，從此靈異傳聞不斷。

幸福樂園停業10多年後發生一起工安意外，工人當時正準備拆除摩天輪，孰料執行作業期間，斷電的摩天輪竟突然啟動，當場壓死一個開怪手的工人，從此流傳出許多靈異故事。幸福樂園淪為廢墟後，淪為夜遊試膽的勝地，許多年輕人相約三五好友就往這景點衝，沒想到卻發生更多恐怖事件。

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幸福樂園曾紅極一時，如今淪為猛鬼樂園之一。（圖／報系資料照／文化局提供）

曾有一群人前往探險，9台機車雙載共18個人，結果大夥準備要離開時，數著數著卻發現多了1個人；也有另外一群年輕人前往，其中一人手機突然響起，接起後卻聽見對方不斷重複自己講的話，一看來電號碼是正在旁邊的友人，但對方根本沒有在用手機，嚇得他立刻掛電話，斷線前還聽見不明女子的笑聲。

不久前有名網友獨自前往幸福樂園附近山區，走在林間突然覺得陰冷，但心想著「大白天沒什麼好怕」，就繼續往前走，結果竟開始鬼打牆，怎麼樣也走不出去，期間還遇到一位身穿紅外套男子，網友想起先前自己可能有不敬的行為，因此開始不停道歉「拜託讓我下山」，不久後終於走回登山入口處。

新店碧潭風景區管理所，計畫將幸福樂園打造成生態園區。（圖／報系資料照／洪慶淋攝）

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