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「我不想當魔法師！」12星座無法脫單的致命因素　改掉才會有桃花

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▲▼星座,曖昧,地雷,星座好朋友好朋友,脫單,桃花。（圖／翻攝自PIXABAY）

▲12星座只要掌握脫單關鍵，桃花就在不遠處。 （圖／翻攝自PIXABAY，下同）

記者張惠媛／綜合報導

因為單身太久所以已經習慣每個週末自己在家打電動吃泡麵？原本覺得有點難過，慢慢卻不痛不癢，再這樣下去就要變成魔法師啦！明明覺得自己條件不錯，不知道為什麼上天就是不給你桃花，《星座好朋友》告訴你，其實每個星座都有自己的致命因素，如果不改，桃花是遙遙無期的啦！

牡羊座：個性太急

請繼續往下閱讀...

牡羊座的性子比較急躁，在面對愛情的時候也是一樣，只要確定了自己的心意，就會勇敢出擊、不會猶豫，但他們也會希望可以很快就得到答案，太心急的結果，反而會讓對方覺得有壓力，可能還會認為牡羊對愛情的態度太草率。

金牛座：不會聊天

個性慢熱的金牛不太擅長聊天，很多時候他們鼓起千百個勇氣開口說了話，卻在不知道該說什麼的情況下，變得更加尷尬。加上金牛的自我意識強，就算和對方相談甚歡，也會不自覺地把話題放在自己身上，有可能有因此有了被扣分的機會。

雙子座：神經大條

樂天的雙子座神經比較大條，對於小細節並不是太在意，在對方高興談起兩人相處的回憶時，雙子很有可能會說出「有這件事嗎？我完全不記得」這種很「白目」的句子，自然也令對方感到受傷。

巨蟹座：觀念保守

巨蟹的愛情觀念相對保守，每次談戀愛都全心付出，也會希望有朝一日能共組家庭，在約會時他們也會想多多了解對方的家庭背景、情史等等，而且會想把滿意的對象帶回家，希望能獲得家人同意，卻忽略了這樣會在無形中給對方諸多壓力。

獅子座：自我中心

自我感覺良好的獅子座，就算是在愛人面前也會不自覺地一直想力求表現，他們就是想得到對方的崇拜、滿足自己的虛榮心，但司馬昭之心人人皆知，對方也漸漸感到對於愛吹牛又自負的獅子做厭煩。

▲▼星座,曖昧,地雷,星座好朋友好朋友,脫單,桃花。（圖／翻攝自PIXABAY）

處女座：鑽牛角尖

追求完美的處女座，不管什麼都要分個對與錯，可是愛情往往沒有對錯，處女座喜愛爭辯，經常與對方僵持不下，最後兩敗俱傷。想要脫單，真的要學會放寬心，尤其是那些雞毛蒜皮的小是，就忘了吧。

天秤座：想太多

溫和細心的天秤，向來很討人喜歡，在約會的時候也能營造出自在放鬆的氛圍，讓對方侃侃而談，但這時候問題就出現了，總是想很多的天秤，當對方說得越多、他也會腦補更多，但他為了維持氣氛，只會自己悶著，悶到最後就產生了猜忌。

天蠍座：佔有慾強

在愛情裡每個人都希望自己是唯一，但天蠍的佔有慾卻不是普通地強，這種慾望往往還伴隨著「控制」的心態，並且他一定要得到自己心裡「滿意的答案」，就算兩人正在交往，還是要讓彼此有呼吸空間，否則對方可是會離你而去的。

射手座：心思散漫

熱情好動的射手座，最大的毛病就是注意力不集中，但是既然是約會，對方當然是希望能夠你能夠把注意力放在自己身上，射手卻經常一副心不在焉的模樣，不小心就會惹到對方。 

▲▼星座,曖昧,地雷,星座好朋友好朋友,脫單,桃花。（圖／翻攝自PIXABAY）

魔羯座：太過現實

對魔羯來說，工作是最重要的，因為愛情也必須建立在足夠的麵包上才能安穩地發展下去，他們努力工作的原因就是為了讓未來的日子更美好，但這樣的他們偶爾太一板一眼，讓人感覺缺乏彈性與情趣。

水瓶座：讓人搞不懂

不缺鬼點子的水瓶，很喜歡提出天馬行空的想法，也想帶著戀人一起嘗試，一開始很有新鮮感，但奇怪的想法常常出現，對方卻不一定每次都想參與，加上水瓶個性中帶點固執，「大不了我自己去」，久而久之很容易走向分岔路。

雙魚座：猶豫不決

雙魚是個好情人，但比較缺乏決斷力，也少了一些魄力，遇到事情時雙魚習慣猶豫，因此做決定需要花一點時間，每當要做決定的時候，很容易會開始產生矛盾，但雙魚總會以「是尊重對方」回應，其實他們自己才是優柔寡斷的那個。

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