感情路上總是空無一人？下半年愛情運大翻轉星座TOP3

▲下半年愛情運即將出現逆襲的星座TOP3，準備墜入愛河。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

情字這條路，有的人暢行無阻、有的人嗑嗑碰碰，《星座好朋友》整理出下半年愛情運即將大翻轉的星座TOP3，過去總是桃花不開、遇不到喜歡的對象、或根本沒開市？別擔心，下半年將會有大逆襲，準備迎接桃花、收穫幸福吧！

牡羊座

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牡羊座的人在過去一段時間以來，感情路似乎都不太順，總是喜歡上距離遙遠的對象，默默吞下自己的辛酸淚，喜歡的人不喜歡自己的感受太折磨，雖然想擺脫，卻還是在這樣的狀況下惡性循環。

牡羊座不用太難過，你不會鬱悶太久，愛情本來就很講求緣分，而屬於你的緣份即將到來，2020下半年，牡羊座會遇到一個自己很喜歡、也兩情相悅的對象，終於能一掃往日沈悶，幸福地墜入愛河。

雙子座

雙子座的人聰明機靈反應快，總是想得比別人多、腦筋動得比別人快，當雙子遇到心儀的對象，但對方卻對自己沒感覺時，他們就會開始思考自己哪裡出了問題，也因為雙子有很高的行動力，所以今年在愛情上會特別積極，能有不錯的發展。

雖然雙子不缺朋友，但下半年他們會更有勇氣去搭訕自己覺得還不錯的對象，因為主動出擊的機會多了，也就更容易遇到心有靈犀的對象。

天蠍座

天蠍座在愛情中是個撒網高手，畢竟一個一個認識、培養感情真是太浪費時間，青春那麼短暫，怎麼能花這麼多時間在「試錯」，所以天蠍座會有有目的地公開一些個人訊息，希望能讓更多人被他們的魅力吸引、主動走到他面前。

下半年天蠍愛情運爆棚是可預期的，他們也會遇到幾個自己覺得很不錯的對象，就看對其中哪位比較有感覺，讓天蠍想繼續與他相處，如果彼此交往合適的話，說不定還會步入禮堂。