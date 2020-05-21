宜蘭嚴選農產品「天冰、天菜」每箱999元、699元　LINE線上買個夠

▲▼宜縣府於LINE購物開立「宜蘭嚴選」口袋商店，「宅」在家就能享受宜縣優質農產品（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣府為讓消費者「宅」在家就能輕鬆購物，享受宜縣優質農產品，與LINE購物合作的「宜蘭嚴選」口袋商店，21日開張大吉，第一波推出每箱699元「宅宅天菜」蔬菜箱、每箱999元「宅宅天冰」冷凍箱，你每周3中午12:00前下單，周5鮮採蔬菜全程冷藏保鮮直送，周6宜蘭新鮮農產就能送到你手上。

宜蘭縣政府與LINE購物合作，於LINE購物開立「宜蘭嚴選」口袋商店，由宜縣農會整合縣內農漁畜產品，將產地生鮮直送消費者餐桌。這是LINE公司第一次與縣市政府合作銷售農特產品，也是宜蘭產銷模式的重大里程碑。宜蘭縣長林姿妙與LINE台灣電子商務部資深副總經理顧昌欣21日共同宣布商店正式開張。

林姿妙表示，長年以來，宜蘭農民以傳統銷售模式為主，習慣將產品直接供應給消費者或餐廳飯店業者，銷售客群集中在宜蘭及大台北地區。縣政府為拓展縣內農友銷售管道，與LINE購物攜手合作，推出「宅宅天菜」蔬菜箱及「宅宅天冰」冷凍箱，讓消費者「宅」在家就能輕鬆購物，享受宜蘭縣優質農產品。

開店記者會上，林姿妙、顧昌欣等人共同啟動「宜蘭號」小火車；隨著載送在地蔬果好物的小火車繞行會場，象徵宜蘭精選農漁畜產品送達全國各地消費者手中，在地優質的農特產品再添多元銷售管道。

宜蘭農業處指出，口袋商店第一波推出「宅宅天菜」蔬菜箱、「宅宅天冰」冷凍箱，合作供貨的農民是經過宜蘭縣農會推薦的優良農友，由縣農會統一把關，生產的農漁畜產品，均經過食品安全檢驗。

其中「宅宅天菜」囊括宜蘭優質米、宜蘭三星蔥、優選季節蔬果4種、活力雞蛋、有機段木香菇及鮮菇組合，每箱售價699元。

「宅宅天冰」包含南方澳鯖魚、花枝丸、頭城魩仔魚、三星蔥水餃、三星蔥餡餅、CAS仿土雞及限量羊奶饅頭，每箱售價999元，經濟又實惠。

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