蔡英文成立修憲委員會　陸學者：朝「法理台獨」邁進

▲總統蔡英文520演說的兩岸論述打出對等牌，陸學者認為想藉美國力量與陸脫鉤。（圖／總統府提供）

記者任以芳／北京報導

總統蔡英文520就職演說，兩岸論述反對一國兩制、未提及九二共識，取而代之的是「對等」牌，期盼重新劃分兩岸關係。對此，大陸學者直言，北京不可能接受這樣的對話協商，未來兩岸關係只會持續緊張，衝突和對立。

回顧2016年蔡英文就職演說，兩岸關係擺在第四段 「區域的和平穩定發展及兩岸關係」之下。當時字面上未提「九二共識」，蔡說尊重這個歷史事實。2020年的兩岸論述已經歸納為第三面向「國家建設工程」之下，完全不提「九二共識」，陸委會主委陳明通則稱，歷史已經翻過一頁。

從尊重到確定翻頁，「九二共識」真的成為永遠歷史？南京大學國際關係研究院院長朱峰接受《ETtoday新聞雲》表示，蔡英文拒絕「一國兩制」、徹底捨棄「九二共識」提出所謂「對等」牌，就是想對過去20年兩岸關係做出新定義。舉例，爭取加入WHO，不接受大陸中華台北的這個提法，把「對等」已經更加的實體化、法律化、政治化，也是未來兩岸對話的前提。

想在兩岸關係上打出「對等」牌，藉由美方力量與大陸脫鉤是否成功？朱峰分析，「民進黨趁著中美關係對立，以為機會來了，把台灣未來前途賭在現在美國反華政策，會有巨大的國際空間，這種單向看法是完全錯誤的。」美國至今都不敢否認一中原則，更別提北京接受蔡英文新兩岸論述，尤其「九二共識」不復存在，未來兩岸關係只會持續緊張，衝突和對立。

▲蔡英文就職演說未提「九二共識」（圖／路透社）

事實上，蔡英文就職演說的兩岸論述，放在第三大項「面向國家建設工程」中，第三點的國家安全，國防事務改革、積極參與國際、兩岸和平穩定內容之下。她除了重申「和平、對等、民主、對話」八字箴言，也對北京強烈表態，拒絕「一國兩制」矮化台灣。同時呼籲對岸「謀求長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大。」

針對蔡英文未來四年的兩岸論述，國台辦發言人馬曉光20日回應，「當前，兩岸關係形勢複雜嚴峻。民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的九二共識，單方面破壞兩岸關係和平發展的政治基礎。大陸方面始終堅持和平統一、一國兩制基本方針，絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。」

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯分析，蔡英文新兩岸論述和四年前相比是退步的，九二共識完全消音，只提到憲法和兩岸人民關係條例，未來蔡極有可能走向法理台獨道路。他甚至認為，當中有一點李登輝當年「兩國論」影子，「從八字箴言『和平、對等、民主、對話』就可看出端倪，其中『對等』就是兩邊對等的意思，儘管文字上沒有表現明顯，蔡英文已經朝向兩個國家模式在進行。」

至於蔡英文提到，未來要在立法院成立修憲委員會，讓憲政制度與時俱進，包承柯認為，「蔡英文的修憲小組，到底是在分裂的道路上，還是在統一的路徑上，與時俱進？如果修憲部分順利開展，為『法理台獨』邁進一步，可能引發兩岸嚴重的政治衝突。」

▲蔡英文後四年時代，中美關係可能更加對立，台美會持續緊密。（圖／路透社）