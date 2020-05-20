陳佩琪建議柯文哲：參選總統2次　不成功就做別的事

▲陳佩琪、柯文哲。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文第二任總統任期正式開始。台北市長柯文哲在民眾黨記者會，除了恭喜蔡英文，也點出振興政策混亂、蔡政府兩岸政策態度反覆，「在選舉期間操弄統獨、騙取選票只是一種手段而已」。柯文哲妻子陳佩琪晚間在臉書除了呼應柯文哲，也透露曾建議柯文哲選2次總統，不成功，就做別的事。

陳佩琪表示，柯文哲去年9月決定不參選這屆總統，堅持做完兩任任期，履行對市民承諾後再參選2024 ，當下聽了覺得很合理， 印象中做完兩任市長的人若繼續從政，好像都會去選總統。

陳佩琪指出，2013年底有一次與柯文哲去爬象山， 柯文哲說不當醫生，要去選市長，當下覺得柯文哲不是跟她討論， 而是告知決定， 她聽了忍不住從象山頂一路咯咯笑到山腳下，卻惹毛柯文哲，柯文哲不高興的說 「我是說認真的， 有什麼好笑的！」 她才發現傷到柯文哲自尊， 趕忙停止。

對於柯文哲今天在記者會的一番談話，陳佩琪再想想柯文哲目前的處境， 不久前柯文哲再跟她提到這想法時，她沒再嘲笑了，只淡淡地跟柯文哲說「我和周邊愛護你、支持你的人都會幫你，心存善念、盡力而為就好」，也建議心中要擬個計劃，參選兩次不成功，就想想做別的事，回醫界、 寫書、 或演講旅行，她都支持。

陳佩琪意有所指地說，「在台灣要選得上， 要有網軍、東廠、媒體、名嘴、側翼、網紅， 加上前瞻、風電、紓困、振興計畫才行， 你什麼都沒有，是要跟人家選什麼？還有還有，最重要的是選舉時要臉皮夠厚，高喊 『愛台灣、護民主、顧主權』 」，若選後有人配合口號「提案」，最後也會有自知之明，主動「配合政策」撤案。

陳佩琪狠酸，在台灣，政治會讓人腦袋失序， 或許政治真的只是高明的騙術而已，再怎麼說，「騙到的人就是贏家，今天520，真的很想跟勝利者說『加油』吧，也請往後四年時刻莫忘世上甘苦人多！」