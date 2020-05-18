詐團順時中！找人頭赴香港開戶每人1.2萬　包機包宿還有1天200港幣隔離費

▲台南市白河分局日前破獲詐騙集團沈姓「收簿手」，並查出沈嫌涉嫌仲介友人到香港開戶，開立1本帳戶新台幣12000元，還提供包機、包宿，再配合防疫補貼1天200港幣隔離費用之代價。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市白河分局日前破獲詐騙集團成員「收簿手」，並查出沈姓犯嫌涉嫌仲介友人到香港開戶，開立1本帳戶新台幣12000元，還提供包機、包宿，再配合防疫補貼1天200港幣隔離費用之代價，沈嫌被警方查獲時，正準備啟程前往香港。

台南市白河分局因接獲被害人報案，指遭詐騙集團誆稱以「投資商品」為由，將存簿、提款卡、密碼以「店到店」的方式，從台北的超商寄到台南市區超商，白河員警於超商內外埋伏多日，終於在車手前往領取包裹時當場查獲37歲沈姓犯嫌（桃園人）。





警方調查，沈姓犯嫌5月12日接獲詐騙集團指示，前往台南及桃園之超商領取包裹，於首站超商取貨時即遭白河分局埋伏逮捕到案。警方查出該集團以提供工作或借貸為名，向應徵工作、急需借貸金錢之被害人騙取提款卡、存摺後，並以每領取1件包裹可以獲得500至800元報酬為代價，由沈嫌擔任「取簿手」，負責至便利商店收取被害人的金融帳戶存摺、提款卡及密碼。

另外警方發現沈嫌還為詐騙集團仲介人員至香港開戶，以開立1本帳戶新臺幣12000元，共提供包機、包宿，再配合防疫補貼1天200港幣隔離費用之代價，仲介友人前往香港開立人頭帳戶以供該集團作為洗錢專用，沈嫌為警方查獲時刻正準備啟程前往香港。

白河分局長提醒民眾於求職或網路廣告上，若對方要求提供提款卡、金融帳戶密碼，務必提高警覺，避免自己的名義與帳戶遭詐騙集團利用做為犯罪贓款收領工具，小心謹慎勿讓歹徒有機可趁。

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