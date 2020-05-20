陳時中周末快閃墾丁！「2天1夜防疫小旅行」　入住海景飯店、帶防疫五月天逛夜市

▲陳時中在今日記者會解釋為何防疫新生活小旅行第一站選墾丁，笑說「也許我自己也很想去啦」。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／綜合報導

「防疫五月天」將快閃墾丁！指揮中心昨日傍晚宣布，本周記者會場地將移師墾丁，由指揮官陳時中親自帶領指揮中心團隊展開2天1夜「防疫新生活」小旅行，不僅要搭高鐵、逛墾丁大街還要吃海產大餐，晚上則是入墾丁福華渡假飯店。

指揮中心發言人莊人祥昨（19）日傍晚表示，這項行程是為了讓社會大眾都能力行防疫新生活運動所做的示範，也呼籲業者依循防疫新生活運動指引。陳時中將搭乘高鐵、實際走訪景點；呼籲做好防疫就可恢復正常生活，民眾無須過度擔心，只要個人及業者都能依循防疫新生活指引並確實執行，落實防疫之餘，也能放鬆享受生活。

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為何防疫新生活小旅行第一站就選墾丁，陳時中於今（20）日下午指揮中心記者會說明，因為清明連假點明墾丁太過擁擠，造成商家收益減低，不過「也許是我自己很想去啦」希望能夠藉由自身力量，從台灣最南端示範一下「旅遊可以開始進行了」。

▲防疫五月天晚上還會去逛墾丁大街。（圖／屏東縣政府）



陳時中和指揮中心團隊於本周六（23）下午搭高鐵自高雄左營站，展開防疫新生活小旅行第一天行程，接著搭上遊覽車前往墾丁吃東港海產，晚上還要逛墾丁大街，入住墾丁福華渡假飯店。

▲指揮中心團隊會入住墾丁福華渡假飯店。（圖／翻攝自Facebook／墾丁福華渡假飯店）



至於第二天行程，陳時中和團隊一早會先去鵝鑾鼻日間長照中心，踏上恆春珊瑚礁海岸線心靈之旅，下午1點半會在墾丁福華渡假飯店開指揮中心記者會，結束後再搭高鐵回台北。