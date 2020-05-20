影／網友號召週六「坐爆北車大廳」　陳時中「無權責管」：仍要做好防疫

記者趙于婷／台北報導

延續新冠肺炎疫情期間措施，台鐵局傳出規劃永遠禁止台北車站一樓大廳席地而坐，也引發網友不滿，發起本週六（23日）「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」活動。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也無奈表示，「每個單位都有列管權責，並不是我們全國都去管。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照／記者張一中攝）

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▲台北車站大廳。（圖／記者林敬旻攝）

台鐵局配合流行疫情指揮中心防疫措施，宣布台北車站大廳自今（109）年2月29日起即禁止民眾席地而坐及群聚，同期間台北車站大廳也停止租借舉辦活動，未來疫情結束後的開放方案，則尚在研議中。但有網友因不滿台鐵希望永遠禁止大廳席地而坐，在網上發起「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」活動，時間選在本週六（23日）中午12時。

由於該活動可能引發人潮聚集，陳時中曾呼籲「疫情期間非必要聚眾活動應該避免，如果無法避免則應該配戴口罩。」而今（20）日記者會上再度被問及此事，他坦言，每個單位都有列管的權責，指揮中心是要求防疫新生活，一樣要配戴口罩、保持社交距離、少到人多場所和勤洗手。

被問到是否要建議開放或提出相關限制？陳時中也直說，每個單位都有該管理的事情，權責是有分的，不是我們都不管，也不是我們要全國去管，是每個單位跟去權責去規劃，才不會亂了步調，而民眾也要把該做好的個人防疫做好。

▲陳時中說，民眾也要把該做好的個人防疫做好。。（圖／記者林敬旻攝）

另外，台鐵局也強調，目前仍在防疫期間，台北車站大廳依中央流行疫情指揮中心指示仍然禁止席地而坐及群聚活動。指揮中心也提醒，若違規擅自群聚者，可依傳染病防治法處分3000到1萬5千元，由地方政府裁處。

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