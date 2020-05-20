萬元以下即享A級規格　三星Galaxy A21s潮機報到

▲三星Galaxy A21s。（圖／台灣三星提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣三星今（20）日宣布，針對中階市場再推出Galaxy A21s新機；其搭載6.5吋20:9 O極限全螢幕、4+1鏡頭及5,000mAh大電量將推出「幻石白」、「幻石黑」、「幻石藍」三款顏色，單機建議售價6,990元，於6月上旬起在全台三星智慧館、三星商城、各大電信及經銷通路上市。

台灣三星指出，現代人透過拍照即時分享生活已成主流，手機鏡頭尤為重要，Galaxy A21s主鏡頭有感升級為4,800萬超高畫素，清晰記錄生活中的每一刻，另搭載200萬畫素景深鏡頭和40mm微距鏡頭以及800萬畫素123度超廣角鏡頭，讓消費者完美呈現生活中的美麗細節。除了高規格的鏡頭外，Galaxy A21s亦有AR貼圖、美顏、濾鏡等功能。

而Galaxy A21s搭載旗艦級6.5吋O極限全螢幕搭配極窄邊框，打造20:9劇院級螢幕比例，支援杜比全景聲，無論打遊戲、追劇、瀏覽網頁，皆可享有沉浸式視聽體驗。此外，Galaxy A21s擁有3D類玻璃材質美背設計與弧形機身，打造絕佳握感。

Galaxy A21s內建4GB RAM和64GB ROM容量，搭配Micro SD最高可擴充至512GB，輕鬆保留每段回憶；搭載5,000mAh大電量，支援15W閃電快充，滿足整日享受娛樂不間斷的快感。此外，Galaxy A21s支援多重視窗，可同時多工處理多項應用程式，全能兼顧生活所需。設有臉部及後置指紋辨識功能，避免密碼外漏的風險，隱私保障無須擔憂。

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