信義威秀失火…許瑋甯、柯佳嬿電影首映「千人驚逃」　她嚇到流產怒告漢堡王

▲信義威秀於2017年電影《目擊者》首映時失火，讓許瑋甯、柯佳嬿等藝人與上千民眾一起逃難。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

台北信義威秀2樓美食街，於2017年3月29日晚間發生火警，當時在影城舉辦《目擊者》首映會的藝人許瑋甯、柯佳嬿、莊凱勛等人，也趕緊中斷活動與上千位民眾一起逃生；美食街「馬太掌包」餐廳方姓女員工，更因逃生受驚流產，店家質疑火災是漢堡王員工疏失導致、求償50萬7121元，北院日前判敗訴，漢堡王免賠。

「香利達公司」承租威秀美食街，經營「馬太掌包」餐廳，控訴漢堡王店長未確實監督員工使用爐火，使油炸鍋冒出火星、點燃排油煙管導致火災，向漢堡王求償財物、營業損失、清潔費用、員工精神賠償，共50萬7121元。

漢堡王表示，「香利達」所提證據，不足證火災是因漢堡王員工疏失導致，且就算起火點在漢堡王，「香利達」也已從保險公司拿到理賠，而員工精神賠償部分，「香利達」也沒提出損害證明，認為「香利達」求償無理。

消防鑑定報告研判，起火點為漢堡王上方排油煙管，「起火原因是油炸時高溫，致排油煙管內堆積之油垢起火之燃燒可能性較大」。

但陳姓火災專家證稱，油炸鍋在設定上，一定會讓周遭的溫度在人能忍受的範圍內，而漢堡王的油炸鍋，以瓦斯在密閉空間燒到陶瓷、間接加熱油鍋的形式，不會產生火星，且油鍋的溫度也比油氣的燃點低（不會讓油氣燃燒、甚至往上燒到排煙管），本件不可能是因油炸鍋加熱燒到排煙管。

當時在現場的漢堡王員工表示，油炸鍋溫度過高時會自動斷電，但火災發生時，油鍋仍正常運作，且裡面的炸物也沒燒焦。

法官認為，即使消防鑑定報告中，指出漢堡王內部有燃燒跡象、排油煙管有油垢、曾出現火勢，證據也不足認定，火災是因「油炸鍋溫度異常」、「油炸鍋加熱燃燒產生火星」導致，認定香利達指控漢堡王員工疏失、導致火災證據不足，判香利達敗訴。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。