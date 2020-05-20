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LINE Pay「嗶」7-ELEVEN付款滿額享10%回饋　同步啟用「支付條碼整合電子發票載具」

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▲LINE Pay攜手7-ELEVEN推出LINE Pay Money付款滿額回饋活動。（圖／LINE Pay提供）

▲LINE Pay攜手7-ELEVEN推出LINE Pay Money付款滿額回饋活動。（圖／LINE Pay提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE Pay今（20）日宣布聯手7-ELEVEN，即日起推出LINE Pay Money（原「LINE Pay一卡通帳戶」）付款滿額享LINE POINTS 10%點數的回饋活動，同時宣布LINE Pay「支付條碼整合電子發票載具」功能在7-ELEVEN正式啟用，讓用戶付款、儲存電子發票「嗶」一下就能完成。

LINE Pay表示，即日起至6月19日止，用戶只要到5700家7-ELEVEN門市消費結帳，透過LINE Pay「我的條碼」，並使用LINE Pay Money付款，單筆消費滿100元（LINE POINTS點數折抵不列入計算），即享LINE POINTS 10%點數回饋。

LINE Pay指出，因應新冠肺炎疫情衝擊，因此LINE Pay積極推動行動支付服務，以期拉近用戶與數位金融的距離，致力提供用戶便利且順暢的日常支付體驗，搭配7-ELEVEN所推出的振興優惠券2.0，優惠的商品價格再加上LINE POINTS點數回饋，「有LINE Pay你」雙重優惠每一天。

▲LINE Pay攜手7-ELEVEN推出LINE Pay Money付款滿額回饋活動。（圖／LINE Pay提供）

▲LINE Pay宣布「支付條碼整合電子發票載具」功能在全家、7-ELEVEN啟用。（圖／LINE Pay提供）

LINE Pay分享，為了帶給用戶更加便利的支付體驗，正式宣布「支付條碼整合電子發票載具」功能即日起在7-ELEVEN開放使用，用戶只要在7-ELEVEN結帳時，掃描LINE Pay「我的條碼」付款，即可同步完成電子發票自動歸戶，落實環保的同時也能提高發票中獎率。

LINE Pay補充，除了7-ELEVEN，即日起LINE Pay用戶在全家便利商店以「LINE Pay Money」或綁定「中國信託信用卡/簽帳金融卡」付款時，也可享受「支付條碼整合電子發票載具」功能。

LINE Pay強調，預計本月底將進一步擴大適用範圍至所有在全家便利商店消費的用戶，屆時以LINE Pay綁定台新卡到全家便利商店付款的用戶，也能享受這個便捷快速的服務，讓消費體驗更加流暢。

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