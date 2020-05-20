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美向中國企業下9.75億美元大單　採購N95口罩

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▲N95口罩。（圖／路透社）

▲美國有企業向中國企業下架直9.75億美元的N95口罩訂單。（示意圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

儘管美中近日頻頻爆發口水戰，但面對新冠肺炎疫情蔓延，美國仍有企業選擇繼續向中國大陸採購防疫物資。據陸企金發科技18日公告，他們已經與美國某公司簽訂貨物買賣合約，將向美方出售總額9.75億美元的N95口罩。

據陸媒《經理人》雜誌報導形容，該公司有可能因本次的巨額口罩訂單，與比亞迪一樣，成為下一個因醫療器材大發利市的中國企業。報導並稱，從數據可見這一段時間以來，中國大批防疫物資流向了美國。

▲▼中國企業金發科技。（圖／取自該公司官網）

▲中國企業金發科技。（圖／取自該公司官網）

按照金發科技公告內容，其位在廣東的子公司與美國某公司簽訂了一項貨物買賣合約，廣東金發科技將向該美國企業出售KN95口罩。從採購訂單來看，訂購金額為9.75億美元，約合新台幣291億元。

據了解，兩方貨物交付將以空運+海運方式進行，預計三個月內完成。為確保中間不出現問題，或是中國醫療物資的質量再成為話題，金發科技也對口罩抵達美國後的檢驗、付款環節提出要求，若交易順利旅行，該從事高性能新材料、1993年成立的公司，將於2020才年率先獲利至少6.225億元人民幣，因此也被陸媒拿來與疫情期間轉作口罩，先後獲得日本軟銀、美國加州等鉅額訂單的比亞迪對比。

統計3月1日到5月16日期間，大陸海關總署數據顯示，中方已對外出口防疫物資價值1334億元人民幣，口罩509億片、防護服2.16億件、護目鏡8103萬副、新型冠狀病毒檢測試劑盒1.62億人份、呼吸機7.27萬台，病員監護儀17.7萬台、紅外測溫儀2643萬件、外科手套10.4億雙。防疫物資主要出口目的地為美國、德國、日本、法國、義大利。

其中，統計3月1日至5月5日，中國已向美國出口超過66億片口罩。

▼ 中國大量出口口罩、熔噴布、額溫槍等醫療物資。（圖／ 路透社）

▲▼ 口罩,熔噴布,額溫槍。（圖／ 路透社）

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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