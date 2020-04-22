T點這樣用Part7／Mdmmd 網路人氣商品免費兌換上架！

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《ETtoday新聞雲》App品牌好禮第七彈，台灣醫美級保養品牌《Mdmmd.明洞國際》加入好禮商城的行列了！以CP值爆表的保養品、彩妝、身體保養、女性護理產品為主打，這次提供網路團購冠軍商品「Her護妳後宮系列衛生棉」免費兌換，打開《新聞雲App》看新聞、集T點，搶換百萬網友強力推薦的護理衛生棉，Mdmmd幫妳趕走生理期的不適感。

《Mdmmd.明洞國際》主打親民實在價格擁有醫美等級的高效能商品，更首創化妝水、精華液、乳液三效合一的懶人保濕聖品「地漿水」，成為網友激推必買品牌，更以台灣獨家三款涼度「抑菌衛生棉」，攻占網購女性用品銷售冠軍，即日(4/22)起，到《ETtoday新聞雲》App好禮商城，使用500 T點兌換「後宮系列涼感一般型衛生棉」一包(24.5cm/8片)，共150組兌換券。小資女們的貼心提醒，趁母親節限定(4/27-28)全館單品買一送一(即期品除外)活動時使用最划算喔！

▲使用T點兌換「後宮系列涼感一般型衛生棉」兌換券，趁母親節檔期使用最划算。（圖／品牌提供）

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【Mdmmd. 後宮系列衛生棉兌換教學】

◎Step1：於《新聞雲》App領取序號後，進入《Mdmmd.明洞國際官方商城》選購商品

◎Step2：確認購物車商品時，請於優惠券欄位輸入優惠券領取碼，即隨貨贈送一包後宮系列涼感一般型衛生棉 ※訂單成立後無法修改，請務必確認選擇使用優惠券後再下單。

※使用須知：

1. 本兌換券限於官網消費(不限金額)使用。

2. 每筆訂單限使用一張。

3. 退貨/取消訂單無法恢復折價券，訂購前務必確認後再下單。

【會員中心使用懶人包】

◎進入「會員中心」上方顯示「目前已累積點數」

◎點擊點數下方的「T點數」小字，進入查詢「獲得紀錄」、「兌換紀錄」、「兌換項目」。「獲取紀錄」下方註明每一點獲取日及到期日。

◎「每日任務」點選「全部」進入查詢任務完成進度。

◎「T點數換好禮」點選「更多好禮」進入「好禮商城」查詢所有可兌換商品清單，兌換商品每日不定時更新。

【賺T點攻略】

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App

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◎Step3：首次登入完成3項「新手任務」，「手機認證」可獲得10點、「完成個人資訊」可獲得10點、「完成得獎寄送資料」可獲得10點，快速賺T點！

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◎Step5：收集T點後，到「會員中心」進行「T點數換好禮」，選擇喜歡的商品，不用抽獎立即進行兌換！