「我不是韓粉」反罷韓傳單高雄瘋傳　Wecare高雄：白紙黑字的黑函

▲「我不是韓粉」傳單在高雄瘋傳。（圖／取自Wecare高雄臉書）



記者林彥臣／綜合報導

隨著6月6日罷免高雄市長韓國瑜投票的日子越來越接近，近日在高雄許多人都收到一張標題為「我不是韓粉」的未署名傳單，只聲稱自己教三民主義的退休老師。對此Wecare高雄痛批，這是「白紙黑字的黑函」。

在高雄瘋傳的「我不是韓粉」傳單，內容大致提到，如果花媽執政期間3000疫負債太少，認為路平燈亮水溝通沒什麼，懷念馬路坑坑洞洞車禍多，甘願配合怕被切發弊案的人，那就罷吧！

Wecare高雄對這件是在臉書上回應表示，這幾天，許多市民朋友已在自家、甚至是停車在外的機車上，收到一封自稱「我不是韓粉」但卻未署名的信，未署名但卻污衊罷韓團體、抹黑每一位參與罷韓運動的罷免者，這就是毫無疑問的黑函，白紙黑字寫得清清楚楚的黑函。

在議會裡為了民調假道歉的韓國瑜，依然扮演著他雙面人的角色，一邊裝可憐、另一邊反罷免全面啟動，財政局長昨天被披露的文件就是最好的證明。市政團隊的黑手也全部深入這場反罷免行動中，利用公權力威嚇所有的相關人士，不要出來投票。動員大量韓粉，再現如同2018的瘋狂出征，大量威脅恐嚇親人、朋友、左鄰右舍，甚至全市派發黑函給毫不認識的人。

有沒有效，真的很多人在擔心，真的很多人嚇到了。為了繼續掌握權力、因為貪戀權力的美好滋味，韓國瑜與整個市政團隊已經違法亂紀到如此境界，罷韓會不會危險？的確，大家大量的私訊湧入，一樣這樣擔心與焦慮著，「我們持續蒐證，進行該進行的法律動作。但，罷免要成功就靠大家了」。

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