被罵還不死心！基隆男童「軟骨功」鑽進娃娃機洞口…網傻眼：家長勒？

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

基隆市一名男童於娃娃機店動歪腦筋，竟突發奇想鑽進機台內，「展現軟骨功」整個人從機台洞口往上鑽，打算拿走機台內的物品，被人罵過後仍不死心，數度進出機台洞口，而爬進爬出的監視器畫面，也被網友PO在臉書社團《基隆人》，許多網友看完影片後直呼「真的太扯」。

▲基隆市一名男童「大秀軟骨功」鑽進娃娃機台內想取得娃娃（紅線圈起處），一旁民眾看傻眼。（圖／翻攝臉書社團《基隆人》，下同）

「請問有人認識這位小孩嗎？家長要多注意一下喔！」原PO於3日晚間發文表示，男童趁四下無人之際，小小的身軀直接猛鑽進機台內，當下雖然被發現也遭指責，只見男童跑走後，等到娃娃店主進倉庫後，男童竟折返跑回店內，看店主不注意時，再鑽進機台內，行徑相當誇張。

原PO指出，因為看到男童多次在機台內亂鑽，認為這樣的行為不大妥當，娃娃店主事後雖然不提告破壞，仍希望家長要教導小孩不得這樣偷竊，避免以後犯錯造成終身汙點。

鑽洞影片曝光後，網友紛紛氣憤表示，「真的很扯，怎麼會有小孩，爬到娃娃機裡拿玩具」、「太危險了」、「超傻眼」、「好棒，好聰明，都是娃娃機帶壞他了」，也有網友認為家長應負最大責任，質問「家長勒？」、「小孩子出了什麼事家長要負最大的責任～太誇張了」。

▲網友看完影片後，直呼男童行為令人傻眼。



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