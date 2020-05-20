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鉤連與纏綿　戴爾・奇胡利演繹玻璃如蕾絲

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自1960年代晚期以降，美國藝術家 戴爾・奇胡利 （Dale Chihuly）即開始投入玻璃吹製的藝術與工藝創作，其作品洋溢酣放動態，穠麗且顏色飽滿的形體將玻璃這項材料推向了極致。奇胡利的作品廣見於美國與全球，目前他推出名為《奇胡利蕾絲》（ Chihuly Merletto）新系列，嗣後將於西雅圖的特拉韋爾藝廊 （Traver Gallery） 展出。藉由此系列，講述了奇胡利身為藝術家，如何運用義大利語中稱之為蕾絲（merletto）的古老玻璃技法，展開一趟華麗、懋美又實驗性的創作旅程。

蕾絲（merletto）玻璃吹製工藝，發軔於15世紀的義大利慕拉諾（Murano），慕拉諾素有玻璃島美譽，也輾轉可知此地出色的玻璃工藝。蕾絲技法運用了白色玻璃創造出千絲萬縷的細膩有機圖案，這項製程複雜且高度勞力密集的傳統工藝經胡奇利再詮釋後，原有古老而縝密的威尼斯玻璃工藝，重新演繹成更具當代韻味的綿密網格。奇胡利所用詮釋手法，是將不透明白色玻璃注入代表性的《編籃》（Baskets）系列，造型則參照了他早年用綑成一束的鉛筆所繪《編籃》草圖，奇胡利在紙張上攫捕出三維形體。

傳統蕾絲玻璃實際上有一種可識別的紋路，但奇胡利轉化舊式線條並賦予更有機的特徵，再搭配籃子狀的玻璃形體以及運用透明材料為載體，讓人們能多面向觀賞白色玻璃紋樣那一種鉤連纏綿、沉浮翾動的飄逸風情。《奇胡利蕾絲》系列摹仿了裝飾花邊的意象，白色線條的動態與輕盈下墜感呈現出嬝娜纖柔的氣息，對此奇胡利談到，「蕾絲屬於編籃系列的自然演化，而《奇胡利蕾絲》的創作意念，正是從玻璃中捕捉到蕾絲的律動。」

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圖文來源／designboom 

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