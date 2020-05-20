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520兩岸政治／力拱中華民國台灣？　「法理台獨」恐刺激北京底線

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520中華民國第14任總統、副總統就職慶祝大會,蔡英文,陳建仁（圖／記者季相儒攝）

▲蔡英文今年520兩岸論述，大陸學者不看好，也不期待。（圖／記者季相儒攝）

記者任以芳／北京報導

蔡英文總統今年520兩岸論述，引起中外媒體高度關注。《ETtoday新聞雲》記者訪問多位大陸專家學者，一致認為蔡英文今年兩岸論述，會比2016 年演說再強硬一些。至於，有沒有可能喊出中華民國台灣？大陸國務院參事、人民大學國際關係學院教授時殷弘認為，「蔡英文個性謹慎，不會有刺激大陸言論，會守住最後底線。」

520總統就職典禮，蔡英文於演講台。（圖／記者季相儒攝）

▲回顧2016年蔡英文就職演說，當時被國台辦評為「未完成的答卷」（圖／記者季相儒攝）

回顧2016年蔡英文就職演說，時殷弘表示，即使被國台辦評為「未完成的答卷」，當時剛上任的蔡英文願意維持兩岸現狀。但到了2019年的元旦談話，蔡英文強硬的「四個必須」，已充分說明，2016年就職演說的兩岸內容，成為永遠的過去式。

時殷弘進一步分析，去年反送中的加分，造就今年大選得到800多萬高票，蔡英文可謂「坐享其成」，加上防疫有功和口罩外交的國際曝光度，「預估今年蔡的520演說會比2019年初談話再強硬一點，明顯傳遞拒絕一中、九二共識、維護台灣主權的訊息。」至於，有沒有可能喊出中華民國台灣？時殷弘認為，蔡英文個性謹慎，今年的兩岸論述依然遊走底線，不會有過度刺激大陸言論，還是會守住她的「三不」原則，不屈服、不挑釁、不冒進和八字箴言「和平、對等、民主、對話」。

不過，總統府發言人黃重諺昨19日，提前向媒體說明蔡總統演說，分別是產業發展社會安定、國家安全、民主深化日大面向。其中在國家體制強化與民主深化議題，黃重諺表示，總統520談話提到立法院會成立修憲委員會針對政府制度、人民權利等各項憲政進行改革。先前時殷弘也認為，蔡520兩岸論述講歸講，未來還是極有可能往「法理台獨」方向前進，恐刺激北京底線。

▲▼中國國家主席習近平,美國總統川普,中美貿易戰。（合成圖／路透）

▲川普盼藉由「台灣牌」制衡中國大陸。（合成圖／路透）

包承柯分析，今年台海關係變得更複雜，主要前有反送中，後有疫情衝擊，加上美方干預，台美關係越走越近，都是僵化兩岸局勢主因。大陸還是維持一貫立場，只要蔡政府不搞法理台獨，一切都在中共容忍範圍。

包承柯說，今年大陸政府只有三大執行面向，做好防疫控管、全力拉抬景氣復甦，以及改善中美關係，對於台海關係也並非全然放下。包承柯說，蔡政府朝向親美方向，藉機爭取國際空間，就算不觸犯中共底線，也很難引起主要國家共鳴。「最終，不承認一中、九二共識情況下，兩岸無法有進一步協商，只會陷入無止盡的僵局。」

而兩岸關係未來是否有緩解的可能性？中國國際問題研究院副院長阮宗澤日前接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，「對於蔡英文520的講話，我本人不期待，也沒有多大的期望，如果一再否認一中、九二共識，是一個非常危險的高度警惕。」他認為，過去，民進黨政府四年的執政，一再否認一中原則，不承認九二共識，只會讓兩岸關係更加緊張難解。

▲▼共機「兵分兩路」繞飛台灣，空軍秀監偵影片、照片。（圖／空軍司令部提供）

▲兩岸情勢詭譎，大陸內部武統聲浪持續升溫。（圖／空軍司令部提供）

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關鍵字：

中華民國台灣中共底線蔡英文520就職演說

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