快訊／蔡英文回歸！林飛帆留任　民進黨最新人事一次看

▲林飛帆。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和、黃巈禾／台北報導

民進黨最新人事名單19日出爐，秘書長由林錫耀出任，副秘書長由高幸雪、林飛帆、林鶴明3人擔任，祕書處主任林秀玲留任。

組織推廣部主任李慶鋒留任，新聞輿情部主任由顏若芳擔任。國際事務部主任由立委羅致政兼任，副主任由謝佩芬擔任。社會運動部主任由楊皓茹擔任。

媒體創意中心主任王柏鈞留任，副主任由劉欣怡擔任。婦女發展部主任蔡宛芬留任。青年發展部主任由蔡沐霖出任，副主任由范綱皓擔任。

中國事務部主任由吳峻鋕出任，客家事務部主任由周江杰擔任，原住民族事務部主任由三地門鄉鄉長車牧勒薩以．拉勒格安（Cemelesai Ljaljegan）兼任。

民調中心主任由陳博洲擔任，政策會首席副執行長柳嘉峰留任，副執行長由許慧儀擔任。台灣民主學院主任林秉忠留任。網路社群中心主任由廖泰翔出任，副主任由楊敏擔任。

【民進黨人事】

秘書長：林錫耀

副秘書長：高幸雪、林飛帆、林鶴明

祕書處主任：林秀玲（留任）

組織推廣部主任：李慶鋒（留任）

新聞輿情部主任：顏若芳（34歲、2020小英競總發言人）

國際事務部主任：羅致政（立委兼任）

國際事務部副主任：謝佩芬（33歲、2020立委參選人）

社會運動部主任：楊皓茹（35歲，2020小英競總社會力部執行長）

媒體創意中心主任：王柏鈞（37歲、現任留任）

媒體創意中心副主任：劉欣怡（38歲、2020小英競總新聞部副主任）

婦女發展部主任：蔡宛芬（留任）

青年發展部主任：蔡沐霖（37歲、2020立委參選人）

青年發展部副主任：范綱皓（30歲、2020小英競總網路社群中心）

中國事務部主任：吳峻鋕（台大政治學系博士、桃園市政府研考會研考委員、國家安全會議研究員）

客家事務部主任：周江杰（39歲、2020立委參選人)

原住民族事務部主任：車牧勒薩以．拉勒格安（Cemelesai Ljaljegan）（三地門鄉鄉長兼任）

民調中心主 任：陳博洲（39歲、國安會副研究員、曾任民進黨新聞部、立委法案助理）

政策會首席副執行長：柳嘉峰（留任）

政策會副執行長：許慧儀（38歲、2020小英競總執政論述中心主任）

台灣民主學院主 任：林秉忠（留任）

網路社群中心主 任：廖泰翔（33歲、2020小英競總發言人）

網路社群中心副主任：楊 敏（31歲、2020小英競總網路社群中心）

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