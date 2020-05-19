蔡英文要解決後備戰力不足　改善部隊管理制度

▲總統蔡英文。（圖／軍聞社）



記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文520就職演說講稿已定稿，其中在「國家安全」面向上，她將提出國防事務改革，加速不對稱戰力發展，以及後備動員制度的改革，以及後備部隊裝備升級跟體制優化；同時，也將提及部隊管理制度的改善。

美國在台協會的軍事組人員，去年在台灣進行訪問，深入了解國軍後備動員、訓練與管理能量；但是，美軍對我國後備部隊「虛有其表」不能苟同，批評為「無效戰力」。

對此，蔡英文預計在20日就職大典，發表就職演說時，於「國家安全」面向中提出改革方針。據指出，在軍事方面，將就國防事務改革，包括加速不對稱戰力發展，後備動員制度的改革，以及後備部隊裝備升級跟體制的優化等。她也會提到，部隊管理制度的改善，維持戰力、團隊軍紀，以及社會價值與個人尊重間如何取得平衡等。

另外，在外交事務上，蔡英文將指出，過去四年裡，台灣在反恐、人道救援、非傳統安全，以及宗教自由上有很多參與，跟許多主要國家交流合作，未來會繼續宣示，國際組織的積極參與，同時跟理念相近國家深化夥伴關係，同時積極參與區域合作的機制。

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