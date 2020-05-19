梅雨季來臨　林智堅視察南寮抽水站及漁港滯洪池

▲新竹市長林智堅前往南寮抽水站及南寮漁港滯洪池視察。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

目前進入梅雨季，為防範瞬間豪大雨造成積淹水，新竹市長林智堅特地前往南寮抽水站及南寮漁港滯洪池視察防汛準備工作，並表示市府已於5月初提前整備，完成雨水下水道及市區溝渠清淤作業，並檢查12處地下道的淹水警示系統，以確保抽水站能在必要時準確運作，保障市民生命財產安全。

林智堅表示，去年517大雨，瞬間時雨量超過68mm，讓民眾財損嚴重，有鑑於此，今(109)年五月初就啟動防汛準備工作，市府也積極爭取中央補助，投入總經費9.5億元，完成全市六成多的雨水下水道工程，並辦理南寮雨水下水道抽水站等52件工程。

工務處表示，市長上任後，擬定了短、中、長期治水計畫，加強各淹水熱點區的清淤及維護工作，並針對竹蓮街南大路口、護城河學府路後方雨水下水道辦理相關改善工程，長遠來看，也重新檢討規劃新竹市的雨水下水道，逐步建置完整的排水系統。

工務處表示，已於5月1日前進行雨水下水道、區域排水及市區溝渠清淤、清溝作業，同時也檢查市區12處地下道的淹水警示系統和抽水機運作。也請市民朋友務必作好各項梅雨季節的防災整備工作，將災害可能帶來之損害降到最低。

消防局表示，臺灣每年4至11月，受鋒面、梅雨期 及颱風影響，容易因強降雨導致災情發生，去(108)年5月17日急降雨，在5小時內達短時豪雨等級、最大時雨量68mm，也造成本市138件淹水災情。因此將定期巡查災害潛勢區、整備防汛車輛器材、同時建置建置智慧防汛網，用科技和網路輔助防災。