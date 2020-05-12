遭脫褲「露出棒身」逼近猛頂...她崩潰尖叫！霸氣老爹一聽　暴衝「抄傢伙」打爆

▲花花的父親英勇護女。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

記者林昱萱／高雄報導

一名男子「阿傑」（化名）日前在馬路上，看到女子「花花」（化名）騎車要外出，竟然就脫下褲子，朝對方猛頂，讓花花當場嚇壞呼救，而花花的父親聽到女兒的叫喊後，立馬拿起安全帽往阿傑的背部敲擊，阻止他朝女兒靠近，怎料阿傑不知悔改，隔天又猥褻另名女子，還造成對方受傷。對此，高雄地院審理後，依法分別判他有期徒刑3月、10月。

判決指出，阿傑日前在鳳山看到花花正要騎車外出，竟然就公然脫下褲子，將自己的生殖器裸露在外，並以下體往前頂的方式逼近花花，讓對方嚇得立馬大叫。所幸，花花的父親聽到後，馬上狂奔到現場，並用安全帽往阿傑背部打下去，成功保護住女兒。

不過，阿傑仍不知悔改，隔日上午又看到另名女子要外出，竟然就衝上前抓捏對方下體，甚至還搶強扯對方風衣襲胸，造成對方胸前脖子抓傷、右側乳房抓傷、左腳膝蓋瘀青等傷害。對此，高雄地院審理後，依犯公然猥褻罪，處有期徒刑3月，如易科罰金得以1千元折算一日，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護處分6月；又犯強制猥褻罪，處有期徒刑10月，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護處分1年。

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