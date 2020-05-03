女童沒戴安全帽側坐！「靠在父背上睡著」一路搖晃　網嚇：不想養了嗎

▲側坐與沒戴安全帽均違規。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

大人騎機車載小孩必須特別注意安全，也要注意千萬別讓孩子睡著！台南一名網友昨天騎車行經中正路，在停等紅綠燈時，發現有個爸爸騎車載著女童，但妹妹竟然側坐在椅墊，而且沒佩戴安全帽，看起來還像是睡著一樣靠在爸爸背上，看了都替她捏把冷汗。

原PO在臉書社團《爆廢公社》貼出照片，這名穿著桃粉色上衣的女童，雙腿併攏側坐在機車上，頭上空空如也沒戴安全帽，看起來沒任何防護措施，一個加速或轉彎很容易就掉下去，根本來不及抓住前方的爸爸，連其他停在旁邊的騎士也忍不住轉頭看，這景象嚇壞不少路人。

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▲後座乘客應抱緊駕駛、腳踩在兩側踏板上。（示意圖／資料照）



照片曝光網友紛紛回應，「太扯了，是很不想養嗎」、「這個真的很可怕…我一定會過去提醒一下」、「之前我有一次很雞婆的跟一位爸爸載小朋友說，小朋友都歪了一邊請他扶好他，雖然有被白眼，但至少不會發生不必要的意外」、「真的好恐怖，我女兒的帶子還綁到超過五歲，為什麼有人帶小孩可以帶得這麼漫不經心？」

依照道路交通安全規則第88條，普通輕型機車得附載一人，「附載坐人不得側坐」，駕駛人與附載坐人都必須戴安全帽。需特別注意的是，很多家長習慣讓小孩站在機車踏板，或是在踏板、後座另設兒童椅，其實這些都屬於違法行為，小孩應該乘坐後座並抱緊駕駛人、雙腿踩在機車兩側踏板，一般6歲孩童小腿約35公分，腿長至少要40公分才能踩到。