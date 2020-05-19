蔡英文520就職線上直播　14國語言同步口譯「讓全世界都知道」

▲準副總統賴清德、總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

520就職典禮明天正式登場，在新冠肺炎疫情的影響下，台灣守住疫情，確保典禮順利舉辦，總統府方面遵守防疫措施，取消大型集會，改以直播方式邀請民眾一起參與，特別的是這次直播還有14種語言同步翻譯，讓全世界都能看的到。

就職宣誓直播自早上八點五時分開始，府方規劃，自九點開始進行宣誓就職，地點於總統府3樓大禮堂，先由總統蔡英文與副總統賴清德於進行宣誓，接著由行政院院長帶領總統府秘書長、國安會秘書長進行宣誓，隨後歡送副總統陳建仁卸任，結束上午的宣示典禮。之後，蔡英文轉移地點到台北賓館就職演說。

蔡英文在臉書邀請大家鎖定直播、分享直播，一起來告訴全世界的朋友，「台灣人堅持民主、努力防疫，台灣經驗可以為世界帶來貢獻！」

▲520就職典禮於於線上直播，蔡英文邀請大家一起收看。（圖／蔡英文臉書）



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