軍校幹部調職遭爆「找女主管作陪」　上校怒告媒體、國防部曝「拔官真相」

▲國防部於2018年10月間，罕見將中正預校「三長」同時拔官，經媒體報導後，李姓上校不滿名譽受損提告（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

國防部於2018年10月間，罕見將中正國防幹部預備學校校長、教育長與政戰主任「三長」同時調職，經媒體2019年8月以「聚餐找女主管作陪」為標題報導後，國防部也回應因高階幹部行為失當才調離現職；三長之一的李姓上校不滿名譽遭侵害，對國防部、最先報導的媒體提告、各求償200萬，北院5月19日開庭，李姓上校也透露了被調職的真正原因。

李姓上校律師主張，國防部發布新聞時，均有充足資料，卻未對媒體於2019年8月18日「聚餐找女主管作陪」的報導澄清，反倒順著報導回應「高階幹部部分行為失當」，誤導民眾接收軍隊醜聞訊息、侵害李姓上校名譽；李姓上校表示，當初被調職，是因沒依規定、逾時使用KTV，根本與「找女主管作陪」無關。

國防部代表表示，2019年8月18日確實為回應媒體發表新聞稿，但僅針對報導中提到幹部「調離現職」部分回應，並不包含「找女主管作陪」部分，且回應也並沒有針對李姓上校。

媒體法務認為，記者報導時有向國防部發言人查證，已盡媒體報導查證義務、沒有侵害李姓上校名譽的犯意，且中正預校三長同時被拔官的情況相當罕見，才會在事件1年後特別報導。本案將於7月10日續審。

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