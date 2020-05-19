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520蔡英文總統就職　黃偉哲：蔡英文高滿意度顯示國人寄予厚望

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▲台南市長黃偉哲說，蔡英文總統即就職，國人對蔡總統第2任總統任期寄予厚望。（圖／記者林悅攝）

▲台南市長黃偉哲說，蔡英文總統即就職，國人對蔡總統第2任總統任期寄予厚望。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

520蔡英文總統即將就職，新的閣員陸陸續續公布就位，台南市長黃偉哲19日指出，他覺得不管是世代交替年輕人入閣，或是老驥伏櫪有經驗的閣員續任，他覺得其實都是調整出最好的一個陣容，希望在蔡總統第2任的總統任期裡，能夠幫忙總統，幫忙蘇貞昌院長，把施政的成效做出來，這是最大的期望。

黃偉哲說，蔡總統有817萬這麼高的民意支持，然後民眾的期待是非常殷切的，再加上這幾個月來防疫的表現，不僅是在民眾的滿意度是非常高的，在世界各國更是一個防疫楷模的表現，這點是深受世界各國的肯定。到後來口罩不僅是可以供應國內所需，還有能量可以援外，能夠善盡國際社會一份子的責任，這點我們是非常非常印象深刻。

因為這樣子，台灣這不是防疫外交，不是口罩外交，是人道外交，能夠讓世界各國對台灣的防疫成果肯定之餘，也是對於台灣的人道精神表示肯定，能讓台灣的國際地位大幅提高，這點國人都看在眼裡。因此蔡英文總統的滿意度高、蘇貞昌院長的滿意度高、陳時中部長的支持度、滿意度都高，這點是非常非常實至名歸的。

黃偉哲說，蔡英文總統的第2任，相信國人一定寄予厚望，尤其是如何振興經濟，讓台灣不僅防疫做得好、紓困做得好，接下來第三段的振興經濟能夠做得好，他覺得這點是國人非常非常期待的。尤其有一句話，過去柯林頓跟老布希總統在選舉的時候，有一句話說「笨蛋，問題在經濟」，所以說蔡總統的第2個任期，世界碰到疫情，很多國家疫情還沒有解除，所以經濟的振興都還談不上，如果台灣早一步脫掉口罩，開始振興經濟，他覺得其實如果能夠做得好的話，相信國人一定是對蔡英文總統，在歷史上會留下一個她應該有的地位。

黃偉哲說，振興期的時候，如果疫情過去了，口罩就可以脫掉了。但是他個人在室內還是不會脫，因為口罩不只是防COVID-19的病毒，口罩對於很多傳染性疾病都有幫助，但是因為你也知道振興期的時候一定是夏天，夏天很熱，很熱的話戴口罩戴不住，這個是不爭的事實，現在疫情還沒有解除，我們戶外已經開始慢慢開放不用戴口罩了，甚至有些縣市戶外已經完全不用社交距離。但不管如何，我們都是要非常謹慎小心、步步為營地開放。

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