影／調漲健保費恐世代衝突？　陳時中：以設計理念改革「相信大家會支持」

記者林妤柔／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情穩定，目前已連續12天零確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的帶領可說功不可沒。陳時中最近受訪時提到，將考慮調漲健保保費，連前衛生署長楊志良也表示認同，但也擔心此舉會引發世代衝突。對此，陳時中回應，要改善健保結構問題，目前還沒那個必要，但會以原本設計的精神來改革，相信大家都會支持，也會提供寶貴的意見。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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陳時中近日在專訪時提到，預計調漲台灣的健保保費，前衛生署長楊志良亦深表贊同，只是調漲保費可能會讓年輕人和老人產生衝突。對此，陳時中回應，調降保費有世代問題，當時長照政策之所以不贊同用保險方式來做，就是有考慮到這點。因為人口結構改變，年輕人負擔越來越重，如果再往年輕人身上加重負擔可能不適合，所以當時長照才採用公務預算來抽離這個問題。

▲衛福部長陳時中表示，健保是要改善結構問題。（圖／記者周宸亘攝）

至於健保部份，陳時中認為，要改善結構問題，目前還沒有那個必要，應該還是以社會保險的形式來做。健保不分黨派，從以前規劃的人對社會保險如何在既有設計基本理念，例如社會保險、量能付費、平等的健康權等精神去改革，相信大家都會支持，也會一起提供寶貴的意見。

陳時中在會後採訪時指出，健保調漲是一定要的，部分負擔是控制浪費的手段，但他不想用費用來彌補財物的缺口，因為會對弱勢人家太沉重，所以可能還要從費率或其他方面下手。

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