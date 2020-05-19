蔡英文送10款「台南好麵」給陳時中　親邀防疫國家隊出席520就職

記者陶本和／台北報導

台灣力抗新冠肺炎疫情，截至18日已連續11天零確診，第36天未新增本土案例；但是，在此同時，世界衛生大會再次遺漏台灣。對此，總統蔡英文19日上午到中央疫情指揮中心視察，並且帶來10款台南市長黃偉哲準備的「台南好麵」，同時也親自邀請防疫國家隊出席520的就職大典。

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

中央流行疫情指揮中心在18日的例行記者會上表示，國內今日無新增病例，17日新增189例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報6萬9395例，含6萬8353例排除，其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

指揮中心指出，確診個案中7人死亡，398人解除隔離，其餘持續住院隔離中；另外，有關129名印度返台民眾，目前2人後送就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。

儘管台灣在防疫的表現受到國際矚目，但17日舉行的世界衛生大會依然將台灣排除；不過本屆大會，台灣受到國際的支持力道不同於以往，美國官員就直接批評世界衛生組織掩蓋疫情，防疫失敗，也抨擊政治阻止台灣參加這場會議。

對此，蔡英文19日親自赴疫情指揮中心視導，她還請台南市長黃偉哲準備了10款「台灣好麵」，祝福防疫「麵麵俱到」（面面俱到）。據了解，這10款台南好麵，包括：鹽水意麵、關廟麵、左鎮芒果麵、官田菱角麵、白河蓮藕麵、仁德蘆薈麵、龍崎竹炭麵、善化芝麻麵、新市火龍果麵，以及大內酪梨籽麵。

▼廠商送麵代替蔡英文向防疫英雄致敬。（圖／記者呂佳賢攝）

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