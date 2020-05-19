基隆國中女骨癌化療…3天湧入30萬　媽媽感恩：不要再捐了！給有需要的孩子

▲ 骨癌基隆女國中生化療各界愛心湧30萬，媽媽籲不要再捐了...請給需要的孩子。（圖／基隆中正國中提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中正國中九年級原住民排灣族學生葉以欣，13日獲頒總統教育獎，不料，小小年紀卻罹患骨癌，最近醫生發現她的癌細胞已經轉移到腦部，正在進行化療中，過程非常艱苦，但她說，「我會繼續和癌症戰鬥，一次次的化療擊倒不了我」。葉以欣家庭窘困，大批愛心電話湧入，葉媽媽透過學校表達感謝，表示捐款已達30萬元已足夠，不要再捐款給以欣，呼籲請將資源轉給其他需要幫助的孩子。

18日基隆市中正國中學校網站公布，請不要再捐款給葉以欣同學，學校感謝各界善心人士的愛心，目前學校收到的捐款數目大約30萬元。葉以欣媽媽認為已經足夠所需，呼籲請將資源轉給其他需要幫助的孩子，不要再捐款給以欣了。葉媽媽表示，以欣現在開刀與化療完後狀況穩定，他們非常謝謝學校與各界的幫助，以欣會好好加油繼續努力。

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葉以欣父親中風領有重殘手冊，母親扛起生活家計也照顧父親，雖然身在低收入戶家庭，以欣在學校擔任班長也參與田徑隊，是師長眼中品學兼優的好孩子。在某次的田徑練習時，她的右膝抽痛到無法跑步，確診為骨癌後轉移於肺部、腦部，視神經遭腫瘤壓迫，開刀後視力尚未恢復。

校長黃明智表示，學校在結算完成後會公布詳細捐款數目。他說，以欣原本準備參加16、17日會考，但因剛出院身體無法負擔，被迫放棄國中教育會考。市長林右昌在考前巡視考場時，還特別坐在基中考場葉以欣的考試座位上為她加油打氣。

葉以欣最後仍因身體因素，沒有應考，黃明智說，很高興以欣參加完全免試，不用會考成績，就可以申請入學的制度，她已錄取心目中第一志願基隆商工的綜合科就讀，升學沒有問題了。

黃明智指出，「學校非常感謝大家的愛心，以欣真的非常堅強，勤學不倦，會努力堅持下去」，由於她家境清寒，消息曝光後，大批愛心電話湧入，學校電話幾乎被打爆，學校緊急公布愛心專戶，連日來大家小額捐助，大量愛心捐款。

葉媽媽很感謝各界關心，認為捐款已足，不要再捐款，把愛心給其他需要幫助的孩子，葉媽媽說，「以欣會堅強地繼續奮鬥」。

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