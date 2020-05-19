　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆國中女骨癌化療…3天湧入30萬　媽媽感恩：不要再捐了！給有需要的孩子

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲ 勇敢的小孩戰病魔骨癌化療打擊不了 總統獎教育獎原民葉以欣病床完成國中學業。（圖／基隆中正國中提供）

▲ 骨癌基隆女國中生化療各界愛心湧30萬，媽媽籲不要再捐了...請給需要的孩子。（圖／基隆中正國中提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中正國中九年級原住民排灣族學生葉以欣，13日獲頒總統教育獎，不料，小小年紀卻罹患骨癌，最近醫生發現她的癌細胞已經轉移到腦部，正在進行化療中，過程非常艱苦，但她說，「我會繼續和癌症戰鬥，一次次的化療擊倒不了我」。葉以欣家庭窘困，大批愛心電話湧入，葉媽媽透過學校表達感謝，表示捐款已達30萬元已足夠，不要再捐款給以欣，呼籲請將資源轉給其他需要幫助的孩子。

18日基隆市中正國中學校網站公布，請不要再捐款給葉以欣同學，學校感謝各界善心人士的愛心，目前學校收到的捐款數目大約30萬元。葉以欣媽媽認為已經足夠所需，呼籲請將資源轉給其他需要幫助的孩子，不要再捐款給以欣了。葉媽媽表示，以欣現在開刀與化療完後狀況穩定，他們非常謝謝學校與各界的幫助，以欣會好好加油繼續努力。

請繼續往下閱讀...

葉以欣父親中風領有重殘手冊，母親扛起生活家計也照顧父親，雖然身在低收入戶家庭，以欣在學校擔任班長也參與田徑隊，是師長眼中品學兼優的好孩子。在某次的田徑練習時，她的右膝抽痛到無法跑步，確診為骨癌後轉移於肺部、腦部，視神經遭腫瘤壓迫，開刀後視力尚未恢復。

校長黃明智表示，學校在結算完成後會公布詳細捐款數目。他說，以欣原本準備參加16、17日會考，但因剛出院身體無法負擔，被迫放棄國中教育會考。市長林右昌在考前巡視考場時，還特別坐在基中考場葉以欣的考試座位上為她加油打氣。

葉以欣最後仍因身體因素，沒有應考，黃明智說，很高興以欣參加完全免試，不用會考成績，就可以申請入學的制度，她已錄取心目中第一志願基隆商工的綜合科就讀，升學沒有問題了。

黃明智指出，「學校非常感謝大家的愛心，以欣真的非常堅強，勤學不倦，會努力堅持下去」，由於她家境清寒，消息曝光後，大批愛心電話湧入，學校電話幾乎被打爆，學校緊急公布愛心專戶，連日來大家小額捐助，大量愛心捐款。

葉媽媽很感謝各界關心，認為捐款已足，不要再捐款，把愛心給其他需要幫助的孩子，葉媽媽說，「以欣會堅強地繼續奮鬥」。

「美麗最大的祕密」

ET快訊
極限運動女神「死亡現場照」曝光！　散落困在草叢堆
快訊／振興券上路時間確定！　行政院：7月暑假全面啟動
台灣6大毒蛇「龜殼花」現跡陽明山？　網一看驚：上億元飛了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

世紀大媒婆「超狂12連拍」教如何撒嬌！他挖掘神書驚呆...網笑爛瘋傳

郵局更方便！郵件、掛號改收件地址　5/20起可以線上辦了

影 ／疫情延燒公益彩銷售受衝擊　鄭文燦帶頭買5張：若中頭彩將捐一半

花蓮台商違反居家檢疫罰10萬不繳　豪宅遭法拍！他申請「分期」保房

龍來新竹！味全龍正式進駐風城　魏應充攜手林智堅寫棒球新頁

北車大廳給不給坐吵翻天！林佳龍：那是個「可以約會的好地方」

快訊／鋒面就在台灣上空！豪、大雨特報擴大　北北基17縣市警戒

巷口就能買台鐵便當！滷排骨變「握便當、炒飯、刈包」　5/20全家開賣

李永得接任文化部長　長期推動客家文化、打造跨距最長「浪漫台三線」

武漢重採檢...疫情恐再度爆發？　陳時中：就怕中國「隱匿第二波疫情」

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

小鬼《玩很大》背楊丞琳破任務　黃小柔吐槽：重要關頭還談情說愛

被蚊子叮...他看準翹後腳時機活捉　達人曝成功率90%：這時最沒戒心

錢櫃罹難者告別式！家屬跪地啜泣　新手爸遺孀淚別：回不去完整的家

「百元哥」車站到處找人借錢！　下秒路旁開心數鈔票...網：曾遇過

世紀大媒婆「超狂12連拍」教如何撒嬌！他挖掘神書驚呆...網笑爛瘋傳

郵局更方便！郵件、掛號改收件地址　5/20起可以線上辦了

影 ／疫情延燒公益彩銷售受衝擊　鄭文燦帶頭買5張：若中頭彩將捐一半

花蓮台商違反居家檢疫罰10萬不繳　豪宅遭法拍！他申請「分期」保房

龍來新竹！味全龍正式進駐風城　魏應充攜手林智堅寫棒球新頁

北車大廳給不給坐吵翻天！林佳龍：那是個「可以約會的好地方」

快訊／鋒面就在台灣上空！豪、大雨特報擴大　北北基17縣市警戒

巷口就能買台鐵便當！滷排骨變「握便當、炒飯、刈包」　5/20全家開賣

李永得接任文化部長　長期推動客家文化、打造跨距最長「浪漫台三線」

武漢重採檢...疫情恐再度爆發？　陳時中：就怕中國「隱匿第二波疫情」

LINE「520用貼圖傳心意」拿萬元大獎　白爛貓推出全新貼圖「傳情好友」

媽寶萌喵2歲了還沒斷奶！　貓媽寵兒「隨時倒地」讓牠吸

「網紅約克夏」完美詮釋四腳朝天　豪邁睡姿笑翻網：脖子還好嗎

武漢再爆本土疫情擴散 　這社區9天有7人相繼確診

小三與老公「一前一後騎馬」！正宮1天狂洗「150封簡訊」：做壞事…想告卻敗了

以為買新玩具！　貴賓叼「愛的小手」去結帳超嗨...網笑：回家就知道

世紀大媒婆「超狂12連拍」教如何撒嬌！他挖掘神書驚呆...網笑爛瘋傳

國防部秀「AIM-120飛彈」賀連12天0確診　網笑：幻象2000可以準備了

垃圾不丟溪河川更清淨　台南環保局加強河川垃圾清除維護

網路互嗆變私刑拷問　少年慘遭3屁孩痛毆頻求饒：我沒有講你啊

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

生活熱門新聞

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

家樂福店員遭毆！店長：報警恐丟工作

致災梅雨罩全台！北北基15縣市大雨特報「最劇烈3天出爐」

台鐵封大廳　網號召週末坐爆北車

FoodPanda狂被投訴564件

「88萬粉絲團突消失！」486先生認了

屬雞從小美人胚！會「越長越漂亮」生肖女Top4

致災性梅雨來了！鋒面「南北游擊」丟雨彈　2波強降雨時間曝

快訊／氣象局升級豪雨特報！15縣市防豪大雨

店員嘲笑女客身材！正義哥霸氣舉動被讚爆

15天8萬4！外送哥「地獄獎金超狂」網曝關鍵

劇毒龜殼花現蹤陽明山？網一看驚了

林佳龍打臉台鐵　北車大廳將給坐

男客問除毛師「硬了怎辦」：可現場DIY？

更多熱門

相關新聞

宿舍藏大量保險套！人夫冷曝「小三懷孕2次」正宮崩潰

宿舍藏大量保險套！人夫冷曝「小三懷孕2次」正宮崩潰

基隆一名人妻控訴，往返兩岸工作的丈夫大搞婚外情，還讓小三依依（化名）二度懷孕，她看見曖昧訊息及超音波照後才得知姦情，之後又在丈夫的宿舍內發現大量保險套、情趣用品，讓她瞬間崩潰，希望小三能退出，孰料，對方竟稱，是人夫承諾要給她婚姻的，逼得她提告向丈夫求償，日前法院判決出爐！

基隆廟口夜市18日起取消人流管制

基隆廟口夜市18日起取消人流管制

小狗遭壓車底！路人聚集抬車救狗

小狗遭壓車底！路人聚集抬車救狗

即／基隆小六男童從「16F頂樓」墜落不治

即／基隆小六男童從「16F頂樓」墜落不治

基隆市長參選　許效舜：時機成熟一定選！

基隆市長參選　許效舜：時機成熟一定選！

關鍵字：

基隆中正國中骨癌葉以欣

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

《暮光之城》男星30歲亡　陳屍公寓

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

「極限運動女神」降落傘未開！高空直線跌落2000米

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

《玩很大》黃小柔嫌棄無尊被譙翻　網氣炸

雞排妹「床戰人數＞50人」！現任砲友身份曝「是外國人」

混血女友問黑男：是不是熱戀期過了

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

韓國瑜認高雄迪士尼有困難：我願收回

老公撞破校花嬌妻「夜夜戰上司」！身分曝光超驚人

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

更多

最夯影音

更多
成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神
四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面