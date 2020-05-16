記者郭世賢／基隆報導

第三屆中華雅石藝術總會16日舉辦交接典禮，在基隆市暖暖東勢街「囍笑順」雅石辦理交接，此屆由藝人許效舜接任總會長，被媒體問到，是否參選下屆基隆市長？許效舜說，「只要時機成熟，一定回基隆登記參選市長」，他規劃選市長「係金ㄟ」，最後決定參選，絕對不會被摸頭。

▲ 基隆市長參選他拋出震撼彈，許效舜：係金ㄟ！時機成熟一定選。（圖／記者郭世賢翻攝）

下屆基隆市長選情開始加溫醞釀，許效舜頻回基隆經營，動向引人關注。他說，「這件事已經足足慢了8個月，但這股力量還是存在的」，他現在已開始建構不一樣、看不到的「黑鷹部隊」，他是一個希望做事的人，不是要做官的人，只要有合理性、正當性，他會把事情做到好，希望基隆鄉親給他機會，他會讓基隆非常不一樣。

許效舜表示，參選市長這個神聖任務，他會全力以赴。市民問真？假？他要告訴市民「係金ㄟ」，他要讓中央知道，基隆市民要覺醒了，這一次不一樣了，如果他要參選，絕對不會被摸頭。

「現在有很多人要來搓，但是阿舜仔的頭是四角的、大顆的，說什麼五四三的我聽不懂！」許效舜打趣說，他不是要來做官，做不到的他不會講，他要講真話，各大政黨有很多的頭人有來找他，他唯一的堅持就要為基隆人好，他要讓基隆人有尊嚴，大家一起來經營基隆。

想當一位「石頭市長」！許效舜大笑一聲說，石頭是很根基的文化傳承，但滾石不生苔，基隆市多雨，屋頂會長草，很古老，舊屋率也很高，交通也要整頓，這就是基隆市長的文化高度。

許效舜說，以他的知名度、思維的堅定性、能言善道，如果他確定要出來選市長，各政黨都認為是一個絕對要面對的對手，有人說沒有黨就不用選，「基隆人就是一個黨」，基隆人要爭取自己的權益，這就是力量，時機成熟了，他就會出來選。

打算何時會決定參選？許效舜說「我現在也在等待」，只要有正常性、合理性他一定當仁不讓，有一些長輩說，他當藝人涼涼的，為何要抓一尾蟲在屁股騷幹嘛，但他希望讓大家一起往前進，讓基隆人找回尊嚴。

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