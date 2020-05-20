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不是Bug啦！Apple Watch新彩虹版錶面要從手錶設定

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▲▼Apple Watch彩虹錶面設定。（圖／記者邱倢芯攝）

▲新Apple Watch彩虹錶面一開始得先從手錶直接設定。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Apple日前發布watchOS 6.2.5正式版更新，在這次除了安全性更新之外，Apple也在同志驕傲月（6月）來臨前，同步推送了4款彩虹錶面可供選擇；不過，已更新為watchOS 6.2.5的使用者可能會注意到，為什麼在iPhone的Watch App當中找不到最新的彩虹錶面選擇，其實這次設定要直接從手錶進行錶面的更換。

部分的Apple Watch用戶，若是想更替新錶面多會直接使用iPhone的Watch App來更替；只不過，這次更新為watchOS 6.2.5版本後，會發現在「錶面圖庫」當中，不管是點選彩虹數位或是彩虹指針等錶面，都僅提供2018與2019年的版本，最新的2020版在手機App當中找不到。

▼目前iPhone Watch App當中的彩虹錶面僅提供2018與2019年的版本。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Apple Watch彩虹錶面設定。（圖／記者邱倢芯攝）

有些人一開始可能會以為是更新失敗了，不過事實上這次的新錶面要直接從手錶設定。

首先，用指尖稍微用力按壓錶面，這時你會發現錶面會往內縮。

▲▼Apple Watch彩虹錶面設定。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼稍微用力往錶面按壓，讓Apple Watch錶面往內縮，藉此來更替新錶面。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Apple Watch彩虹錶面設定。（圖／記者邱倢芯攝）

之後再將錶面往最右邊撥，就會出現「新增」的選項。

▲▼Apple Watch彩虹錶面設定。（圖／記者邱倢芯攝）

點進「新增」之後，就會出現許多錶面可供選擇，你可以動動手指上下撥動選擇，再不然也可以上下推動一旁的數位錶冠來進行選擇。

而如果想要更換同主題不同錶面時，也只要再用力地往錶面按下讓錶面內縮，此時下方就會出現「自訂」的字樣；點進「自訂」中後，只要上下撥動螢幕（也可以上下推動數位錶冠）就可以選擇樣式了。

▲▼Apple Watch彩虹錶面設定。（圖／記者邱倢芯攝）

這次新增的彩虹錶盤分別要從彩虹數位（1款）、彩虹指針（2款），以及漸層（1款）當中找尋；不過要注意的是，雖然這次的更新號稱新增4款錶面，不過其中的漸層款式（彩虹漸變）這次並未出現在選項當中，無論是手機還是手錶當中都找不到，有可能要等到下一波的小版更新才會出現。

至於為何這次在iPhone的Watch App當中無法直接更替錶面；對此，蘋果產品達人皮樂就指出，有可能是因為iOS版本的問題，目前最新的正式版為iOS 13.4.1，在這個版本程式碼當中並未包含新版彩虹錶面，但是在iOS 13.5 GM版本當中已經包含了新錶面的程式碼，基本上GM版本會與正式版一樣，所以未來在iOS 13.5正式版推送、更新之後，就可以直接從iPhone當中直接設定新錶面了。

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