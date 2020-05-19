▲莫斯科於15日啟動新冠肺炎抗體大規模檢測計畫。（圖／路透，下同）

記者康心禹／綜合報導

俄國首都莫斯科衛生局負責HIV診斷與治療的首席專家馬澤斯（Alexey Mazus）表示，莫斯科的新冠肺炎（COVID-19）防疫策略完全由科學主導，「如果要走出疫情陰影，恢復正常生活，必須有60％的人口免役才行。」俄羅斯目前累計29萬678例確診、2722死。

據今日俄羅斯（RT）報導，馬澤斯指出，新冠肺炎的傳染力是流感的兩三倍，所以知道多少人感染和免疫很重要，而必須有60％的人口免役，莫斯科才能夠恢復正常生活，一旦達到標準，有免疫力的人就可以重新開始工作。

莫斯科於15日啟動新冠肺炎抗體大規模檢測計畫，據市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）稱，每天將對成千上萬名市民進行測試，以便更加全面地了解莫斯科染疫人口的狀況，至本月底前能夠檢測20萬人左右。

截至台灣時間19日上午6點30分，全球累計478萬6672例確診、31萬7685死、177萬6641例病癒。美國突破150萬人染疫位居第一，第二到第四順位為俄羅斯、英國和巴西。

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