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台灣人菲律賓遇劫！「馬尼拉黑警」亮槍勒索　上車下場更慘

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▲菲律賓,馬尼拉,新冠肺炎,口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬尼拉當地治安堪慮，歹徒看準華裔臉孔下手。（圖非當事人／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉18日專電

大馬尼拉封城兩個月後，16日起放寬部分限制，但近來出現不肖分子趁著疫情延燒，鎖定華人面孔勒索搶劫。一名台灣人昨天就遭遇自稱警察的菲律賓人持槍勒索，所幸沒有受傷。

截至今天下午4時，菲律賓2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例數達1萬2718例，831例不治。大馬尼拉地區則在實施「強化社區隔離」兩個月後，16日起允許部分產業恢復50%產能，施行「調整版」強化社區隔離措施。

在封城規範下，民眾外出必須攜帶通行證，以證明自己獲准外出工作或採買生活必需品。不過，部分不肖分子趁著這段時間鎖定中國人或台灣人，以查驗證件為由，向他們勒索或持槍搶劫。

來馬尼拉不到1年的李明（化名）告訴中央社記者，昨天下午2時左右，他在大馬尼拉馬卡蒂市（Makati）看到一輛轎車靠近，一名穿警察制服的菲律賓人搖下副駕駛座車窗，向他招手。因為聽過類似的勒索案例，「我就趕快跑進去7-11裡面，看他敢不敢進來」。

李明說，沒想到，車內另一名穿便衣的菲律賓人竟然進到便利商店，硬把他推到店外。這名菲律賓人一開始要求查驗證件，拿走他的通行證，還想把他推上車，「我是死都不上車，因為上車就更危險，我就堅決不上車」。

李明表示，因為他英文不好，無法與對方溝通，這名菲律賓人一度「拿槍出來，在那邊比來比去」。之後他打電話給朋友，請朋友跟這名菲律賓人談過後，對方又以查違禁品為由，「有兩次一直要搜我的身，手直接伸進我口袋」。

李明說，出於無奈，他把口袋裡的東西拿給對方檢查，但這名菲律賓人看過後，還扣著他的通行證，喊價1000披索（約新台幣590元），給錢才願意還證件；最後他給了500披索，才順利脫身。

他表示，事發當下沒注意太多細節，但事後回想，雖然兩名菲律賓人自稱警察，但沒有開警車，拿出來的證件也不是警察證，「我懷疑那個是假警察」。

李明說，因為菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）曾說，警察可以射殺不服從盤查的人，加上中國人或台灣人普遍覺得花錢了事，不敢反抗，有些菲律賓人可能因此趁火打劫。

至於菲律賓國家警署數據顯示，封城後犯罪率大幅下降，李明認為，中國人或台灣人即使遇到勒索或搶劫，一方面因為語言障礙，一方面抱著多一事不如少一事的心態，「絕對不會去報警」，菲國警方統計數據自然不會包括這些搶劫或勒索案。

在甲美地省（Cavite）跟丈夫一起經營Palayan農場的Agnes也是台灣人。她表示，封城後因為必須送農產品到馬尼拉，丈夫每週前往馬尼拉3到5次，發現部分菲律賓警察的勒索習慣似乎在疫情爆發後更加嚴重。

Agnes說，因為各省市發放的通行證規格不一，警察有時難以分辨真偽，「馬尼拉很多警察態度是：你給我錢就沒事了，我就讓你過。我老公的狀況非常誇張，要把我們家的證件、農場的證件、省長開的合格證等等一大堆，全部帶在身上，他要求什麼就給他看」。

不過，她表示，雖然明知警察想勒索，但只要給過一次錢，從此以後「走這段路以後你都要給了。所以我們的狀況是，絕對死都不給」，以免警察食髓知味，造成往後的困擾。

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