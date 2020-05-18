花蓮大西瓜沙甜脆！推出「早鳥搭贈」及「優惠宅配」全省服務

▲今年花蓮大西瓜生育期間的氣溫、降雨適中，日照亦充足，因此口感表現佳，甜度達13度以上。（圖／農糧署東區分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

本週開始進入花蓮大西瓜產季，以往此時花蓮產區農民都會到北中南各消費地辦理精彩的展售，今年受疫情影響，大多改以電話、電商、網路、社群媒體等通路做宣傳訂購，同時搭配宅配直送優惠方案。另外在國內各地超商、大賣場等實體門市亦有販售，喜愛花蓮大西瓜的消費者今年可以很方便的購買到產自東部好山好水的花蓮大西瓜。

每年五月以後，氣候明顯轉趨悶熱潮濕，白天氣溫動輒超過30度以上，這時候如果能夠喝上一杯或吃幾塊花蓮沙甜多汁、清涼的大西瓜，相信一定能讓人立即消暑解渴、沁涼一夏。今年1-4月花蓮大西瓜生育期間的氣溫、降雨適中，日照亦充足，因此在大小及口感等表現佳，甜度達13度以上。

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▲受疫情影響，今年改以電話、電商、網路、社群媒體等通路宣傳訂購，搭配宅配直送優惠方案。

花蓮大西瓜以華寶品種為主，今年1期作種稙面積約1,400公頃以上，約占全國26%，產量約3萬3,000公噸，今年產期自5月上旬起至6月中旬止。花蓮大西瓜栽培主要分布在秀姑巒溪、萬里溪、壽豐溪及木瓜溪等源自中央山脈的水源流域，在潔淨自然環境中生長的大西瓜，果肉口感鮮香、沙甜多汁，不僅消暑解渴，更富含茄紅素、類胡蘿蔔素、維生素A、C，適量食用有助身體健康。

農糧署東區分署提醒消費者在購買挑選西瓜時，要注意蒂頭處果梗宜新鮮，並略帶捲曲、果形完整勻稱、觸感平滑堅實，果皮外觀青網紋路整齊鮮明、果臍窄小緊縮無凹陷、手掌輕拍瓜身回聲沉穩且略具彈性，掌握以上原則，即可選購到最優質美味的大西瓜。

東區分署表示，西瓜貯放期短，因此以國內市場通路消費為主，今年因新冠肺炎疫情嚴竣，國人大幅減少出遊外食等活動，致觀光、餐飲等產業消費緊縮，同時也間接影響國人對西瓜的消費需求。為刺激買氣提高市場消費，各產區農民團體紛紛推出「早鳥訂購搭贈」以及「優惠宅配服務」等方案，同時也透過電話、網路接單、加強電商、社群媒體合作等提高消費預購，花蓮縣政府更整合產區農民團體及瓜農的訂購資訊於「花蓮鮮送」網頁（www.goodfoods.com.tw）協助促進西瓜訂購，消費者可以多多利用，歡迎有興趣的朋友來電洽詢訂購。

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