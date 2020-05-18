　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮大西瓜沙甜脆！推出「早鳥搭贈」及「優惠宅配」全省服務

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲今年花蓮大西瓜生育期間的氣溫、降雨適中，日照亦充足，因此口感表現佳，甜度達13度以上。（圖／農糧署東區分署提供，下同）

今年花蓮大西瓜生育期間的氣溫、降雨適中，日照亦充足，因此口感表現佳，甜度達13度以上。（圖／農糧署東區分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

本週開始進入花蓮大西瓜產季，以往此時花蓮產區農民都會到北中南各消費地辦理精彩的展售，今年受疫情影響，大多改以電話、電商、網路、社群媒體等通路做宣傳訂購，同時搭配宅配直送優惠方案。另外在國內各地超商、大賣場等實體門市亦有販售，喜愛花蓮大西瓜的消費者今年可以很方便的購買到產自東部好山好水的花蓮大西瓜。

每年五月以後，氣候明顯轉趨悶熱潮濕，白天氣溫動輒超過30度以上，這時候如果能夠喝上一杯或吃幾塊花蓮沙甜多汁、清涼的大西瓜，相信一定能讓人立即消暑解渴、沁涼一夏。今年1-4月花蓮大西瓜生育期間的氣溫、降雨適中，日照亦充足，因此在大小及口感等表現佳，甜度達13度以上。

請繼續往下閱讀...

▲今年花蓮大西瓜生育期間的氣溫、降雨適中，日照亦充足，因此口感表現佳，甜度達13度以上。（圖／農糧署東區分署提供，下同）

受疫情影響，今年改以電話、電商、網路、社群媒體等通路宣傳訂購，搭配宅配直送優惠方案。

花蓮大西瓜以華寶品種為主，今年1期作種稙面積約1,400公頃以上，約占全國26%，產量約3萬3,000公噸，今年產期自5月上旬起至6月中旬止。花蓮大西瓜栽培主要分布在秀姑巒溪、萬里溪、壽豐溪及木瓜溪等源自中央山脈的水源流域，在潔淨自然環境中生長的大西瓜，果肉口感鮮香、沙甜多汁，不僅消暑解渴，更富含茄紅素、類胡蘿蔔素、維生素A、C，適量食用有助身體健康。

農糧署東區分署提醒消費者在購買挑選西瓜時，要注意蒂頭處果梗宜新鮮，並略帶捲曲、果形完整勻稱、觸感平滑堅實，果皮外觀青網紋路整齊鮮明、果臍窄小緊縮無凹陷、手掌輕拍瓜身回聲沉穩且略具彈性，掌握以上原則，即可選購到最優質美味的大西瓜。

東區分署表示，西瓜貯放期短，因此以國內市場通路消費為主，今年因新冠肺炎疫情嚴竣，國人大幅減少出遊外食等活動，致觀光、餐飲等產業消費緊縮，同時也間接影響國人對西瓜的消費需求。為刺激買氣提高市場消費，各產區農民團體紛紛推出「早鳥訂購搭贈」以及「優惠宅配服務」等方案，同時也透過電話、網路接單、加強電商、社群媒體合作等提高消費預購，花蓮縣政府更整合產區農民團體及瓜農的訂購資訊於「花蓮鮮送」網頁（www.goodfoods.com.tw）協助促進西瓜訂購，消費者可以多多利用，歡迎有興趣的朋友來電洽詢訂購。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
「極限運動女神」高空墜落慘死！　主辦單位反應讓人怒了
「前輩級女神」加入《炮仔聲》　網驚：是一姐！
WHA決議出爐！台灣參與議題今年底復會討論
快訊／新北男陳屍租屋處！同事隔窗偷看…遺體發黑躺地上
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

家樂福弱視店員遭毆！店長出面緩頰「報警恐丟工作」…正義伯氣炸飆罵

瑞士志工帶孩子動手做　用食物認識異國文化

致災性梅雨來了！鋒面「南北游擊」丟雨彈...4縣市大雨特報　2波強降雨時間曝

防疫見溫情 逾30間民間企業及團體贈物資給安南醫院醫護人員

校園防疫再升級　崑山科大獨家研發「防疫用智慧型紫外線殺菌機」

超過30天無本土病例！餐飲回溫　漢來海港吃到飽週休二日客滿

拍鳥俱樂部第5屆聯展5月31日截止　歡迎雅好民眾保握機會觀賞

花蓮大西瓜沙甜脆！推出「早鳥搭贈」及「優惠宅配」全省服務

剛下大雨！他騎車前一摸「又被偷」怒爆　網+100：改放內褲了

外送爭議高達5百件！「熊貓」遭點名處理方式消極…消保官曝後果

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

小鬼《玩很大》背楊丞琳破任務　黃小柔吐槽：重要關頭還談情說愛

錢櫃罹難者告別式！家屬跪地啜泣　新手爸遺孀淚別：回不去完整的家

小琉球美人洞騷擾海龜被拍下　婦人遭逮供稱：不知道違法

違規撞死騎士...肇事3男女秒落跑　正義哥騎車怒追：肇逃！快回去

曾之喬回想「10年前自己」大淚崩　柯佳嬿驚：妳那時候壓力是多大！？

家樂福弱視店員遭毆！店長出面緩頰「報警恐丟工作」…正義伯氣炸飆罵

瑞士志工帶孩子動手做　用食物認識異國文化

致災性梅雨來了！鋒面「南北游擊」丟雨彈...4縣市大雨特報　2波強降雨時間曝

防疫見溫情 逾30間民間企業及團體贈物資給安南醫院醫護人員

校園防疫再升級　崑山科大獨家研發「防疫用智慧型紫外線殺菌機」

超過30天無本土病例！餐飲回溫　漢來海港吃到飽週休二日客滿

拍鳥俱樂部第5屆聯展5月31日截止　歡迎雅好民眾保握機會觀賞

花蓮大西瓜沙甜脆！推出「早鳥搭贈」及「優惠宅配」全省服務

剛下大雨！他騎車前一摸「又被偷」怒爆　網+100：改放內褲了

外送爭議高達5百件！「熊貓」遭點名處理方式消極…消保官曝後果

國務卿蓬佩奧譴責WHO：將台灣排除在外　再一次損害組織信譽

被爆「4偶像去梨泰院」隔天就要回歸！　NCT在玹深夜手寫信道歉：是我懷著安逸的想法

憂親共人士洩露美軍火數據？吳嘉隆點出「關鍵」：美國花樣很多

罷韓投票倒數18天　韓陣營「3大招反制」策略曝光　

人類反攻新冠病毒號角！莫德納疫苗出現「免疫反應」　問世時間表曝光

《假偶天成》看完追什麼？　2020下半年BL劇泰韓日片單…一入腐門深似海

肯爺穿上最神祕「龍骨鞋」　全新YEEZY 451高清碟照曝光

快訊／老翁釣魚失蹤亡！家屬雇漁船搜索…福安宮海域前尋獲遺體

路邊攤買小吃！男子開袋驚見「黑褐異形」…網一看吐了：以為是蟑螂

電競就該擁有它！華碩全新機種搭載最新AMD Ryzen處理器

父子「老漢凝視」比基尼妹甜笑直播　1歲弟反應9千人笑炸：廣志小新2.0

生活熱門新聞

店員嘲笑女客身材！正義哥霸氣舉動被讚爆

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

致災性梅雨來了！鋒面「南北游擊」丟雨彈　2波強降雨時間曝

鄭明典解釋「典型梅雨鋒面」判斷基準

家樂福店員遭毆！店長：報警恐丟工作

15天8萬4！外送哥「地獄獎金超狂」網曝關鍵

男客問除毛師「硬了怎辦」：可現場DIY？

限量款背包爆瑕疵　館長霸氣全退賠百萬

雨彈時程表！致災性梅雨高風險區曝

好市多名牌拖鞋675元！網曝驚天秘密：會吐

即／黃蜂大轉彎滑過　暴風圈侵襲率曝

叫Uber搭上賓士車　背影太可以了

鮮肉中醫激似彭于晏！網刷爆留言開門

台大醫正妹小馮爆休學！本尊嗆辣回應

更多熱門

相關新聞

好市多現「西瓜拍打大隊」！網：看別人拍跟著拍

好市多現「西瓜拍打大隊」！網：看別人拍跟著拍

又到了吃西瓜的季節，無論大賣場或水果攤都能見到「拍打」西瓜的顧客。一名網友日前到好市多購物，遠遠就聽到此起彼落的拍打聲，「看買的人手傷，西瓜無辜內傷」，其實挑西瓜不一定要用拍打來挑選，光從外表也可以判斷新鮮度。

慶祝浪漫「520」美妝買1送1超划算

慶祝浪漫「520」美妝買1送1超划算

松本清第12家門市落腳微風北車

松本清第12家門市落腳微風北車

「國宴瓜」採收期　鳯林警加強防瓜賊

「國宴瓜」採收期　鳯林警加強防瓜賊

徐榛蔚代言　鳳林總統瓜購物頻道登場

徐榛蔚代言　鳳林總統瓜購物頻道登場

關鍵字：

口感沙甜脆西瓜早鳥搭贈優惠宅配華寶蒂頭農糧署

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

史上最大咖！「前輩級女神」加入《炮仔聲》

《玩很大》黃小柔嫌棄無尊被譙翻　網氣炸

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

女神級大學生墜落慘死　主辦單位失聯

降落傘未開釀禍　北京女大生18至22歲生活曝光！

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

23歲美女主播驚傳腦梗塞！新聞報一半「吃螺絲」失語

店員嘲笑女客身材！正義哥霸氣舉動被讚爆

快訊／習近平WHA上致詞：中國疫情公開、透明

《青春有你2》DEMO帶是CL唱的！

賣腎換iPhone！17歲高帥男9年慘況曝光

更多

最夯影音

更多
成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神
劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面