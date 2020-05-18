顧立雄為何接掌總統府國安會？　蔡英文認為他具備3大特質

記者陶本和／台北報導

總統府18日下午舉行記者會，總統府發言人黃重諺宣布，金管會主委顧立雄接任國安會秘書長一職；同時也說明總統蔡英文考量顧立雄因具備3項特質，才邀請他執掌國安會。

▲金管會主委顧立雄將接任國安會秘書長。（圖／記者屠惠剛攝）



黃重諺表示，在新任國安會秘書長部分，新任的國家安全會議秘書長顧立雄，除了是國內知名律師，長期專注人權關懷，歷任立法委員、不當黨產處理委員會主任委員、金管會主任委員，學經歷俱優。

他強調，現代國家安全事務浩繁，橫跨諸多領域，特別包括金融、經濟安全等也是當前國安領域重要事項；因此，蔡英文邀請顧立雄擔任這項工作，主要考量顧秘書長具備的三項特質：首先，是豐富的法律專業，處理國安事務需要健全的法律基礎；第二，是系統整合的能力，顧立雄在金管會的領導已經證明；第三，是總統的信任與默契。

黃重諺表示，蔡英文希望借重顧立雄的長才，在未來襄助各項國家安全事務的辦理，相信以顧立雄在金管會的歷練及表現，他有能力領導一群與來自不同領域的專業人士，必且突破框架把問題解決。

▼總統府發言人黃重諺舉行記者會，對外公佈新一波人事案，確定國安會秘書長由金管會主委顧立雄出任。（圖／記者湯興漢攝）

