只是離席拍照！咖啡廳遇「陌生妹佔位」借蛋糕合照　她shock到爆：真的超噁

▲原PO看到有人「借」她的蛋糕拍照，整個覺得瞎爆。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

女孩們出門約會一定會拍照打卡，到漂亮咖啡廳更是不忘拍幾張美照，但遇到這種情況，真的讓人看傻眼。一名女網友日前去一間剛開幕的咖啡廳，她跟朋友去拍照的時候，看到自己的位子居然被一組女客人佔據，對方正「借」她們點的蛋糕合照，「我真的shock到爆。」其他網友也忍不住喊扯，直批對方這樣的行為真的很奇葩。

這位女網友在《Dcard》發文「蝦爆！第一次遇到這種人！」文中表示，她去了一間剛開幕的咖啡廳，點好餐、餐點送到位子上後，她便和朋友離開位子拍照，沒想到兩人就目睹有兩位陌生女客人跑到她們的位置。只見其中一人靠在牆邊負責拍照，另一人大喇喇的坐到椅子上，擺出Pose要跟原PO點的蛋糕合影。

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▲一組陌生女子跑到原PO位子拍照。（圖／翻攝自Dcard）

這一幕讓原PO看傻，「Wow！居然在我們的位子上跟我們的蛋糕合照，還單獨拍了我們的蛋糕，我真的shock到爆。」看到照片後，許多人都覺得對方超不衛生，萬一邊拍照還邊講話，還可能噴口水在餐點上。事後原PO就更新貼文，說她看到大家討論，才想到對方根本沒戴口罩。

女網友無奈直呼髒爆了，「當下就想說算了，也懶得跟她計較，沒想到居然是防疫破口（而且我們也把它吃完了）。而且真的超噁心，我們去那拍照過沒多久，她們就出現了，用想的就好毛。」

看到貼文後，其他人紛紛留言狂批，「吃不起這麼多，但想拍這麼多蛋糕，所以就……我也遇過這種的」、「想省錢又想po炫耀文吧」、「最搞笑的是還要讓她拍完，有夠尷尬」、「我覺得有問過當事人都沒什麼問題，可是這……」、「好無言，想拍不會自己買喔？」