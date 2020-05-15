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有錢人吃的！他煮一碗「魚翅羹」讓阿嬤圓夢　花不到100元秒被識破

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有錢人吃的！他煮一碗「假魚翅」讓阿嬤圓夢（圖／翻攝Dcard）

▲「魚翅羹」成品，看起來有模有樣。（圖／翻攝Dcard）

記者黃君瀚／綜合報導

對老一輩的台灣人來說，魚翅是高貴的食材，尋常人家裡難有機會品嘗。就有男網友為了孝敬難得北上的阿嬤，決定洗手作羹湯，製作一碗高端、大氣、上檔次的「魚翅料理」，靠著食材巧妙搭配，粗估花不到100元就搞定，沒想到秒被識破！

男網友14日在Dcard發文，提到住南部的阿嬤難得上來台北，心想該做點不一樣的事展現孝心。他想到，以前還小時阿嬤都會說，「XXX（人名），以後要好好念書、賺大錢，才吃得到魚翅喔！」

請繼續往下閱讀...

阿嬤肯定是覺得魚翅料理很貴，於是他決定露兩手廚藝，一來滿足老人家的想望，二來展現事業有成的結果。不過現實中魚翅確實不便宜，又傷害動物很不環保，「所以我發揮我的創意，在家做個87分像的魚翅羹，讓阿嬤開心一下！」

有錢人吃的！他煮一碗「假魚翅」讓阿嬤圓夢（圖／翻攝Dcard）

▲會用到的所有食材。（圖／翻攝Dcard）

食材共用8樣，分別是高麗菜、香菇、黑木耳、肉絲、玉米粉、雞蛋、豆腐和蒜。至於魚翅部分就用米粉代替，他說若沒有米粉也可以選冬粉，這次用的是統一米粉，他覺得口感上比一般的麵Q彈，煮湯時還有肉燥料理包可以加，不用另外熬湯就有味道了，肉絲也直接用調味粉包調味，「我們凡事求個方便」。

最初作業是備料，把配料就通通切成絲狀，肉絲調味、蛋打散，接著進入烹飪環節。他說，雖然看起來材料很多，但其實一點都不難，只要4個步驟，「手殘如我，也可以瞬間變成87分的廚神小當家！」

有錢人吃的！他煮一碗「假魚翅」讓阿嬤圓夢（圖／翻攝Dcard）

▲拌炒環節。（圖／翻攝Dcard）

1. 加入肉燥油包、把香菇爆香，依序加入紅蘿蔔絲、木耳絲、肉絲拌炒。

2. 加入高麗菜、豆腐，還有87分像魚翅的米粉。

3. 加入醬油增色，蛋液增加風味，加一點勾芡。

4. 味好吃的平民魚翅羹就大功告成！

有錢人吃的！他煮一碗「假魚翅」讓阿嬤圓夢（圖／翻攝Dcard）

▲粗估一鍋食材花不到100元。（圖／翻攝Dcard）

好不容易完成料理，他迫不及待端出成品，不料阿嬤吃完後，只淡淡表示「J丟系咪混ㄍㄧ ㄥ阿（台語：這就是米粉羹阿）」，魚翅一秒就被拆穿，想魚目混珠果然不容易。好在阿嬤還是疼孫，馬上補了句稱讚，「咩要緊啦！j金吼假（台語：沒關係，這很好吃）」，看來孝心仍然有打動長輩！

文章貼出後不少網友笑噴，也有人稱讚他手藝好，「感覺好好吃」、「那個那個隔熱墊好像很漂亮耶，求全圖」、「阿罵（嬤）真可愛」、「米粉肉燥不放再放點醋=酸辣湯4ni」、「阿嬤專業吐槽喔」、「我阿公是要我好好唸書，長大後才能吃到鮑魚，我現在終於明白阿公的用心了」、「不過心意勝於一切啦」。

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