「哈囉！Sam在嗎」阿姨超有禮問英文！他納悶：我不叫Sam　真相一曝…笑炸

▲原PO收到阿姨傳來訊息，請他幫忙翻譯表妹的作業。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名男網友日前在《Dcard》的有趣板貼文，說阿姨請他幫忙翻譯表妹的英文作業。只見對方傳來訊息「哈囉！請問Sam在嗎？」看到這麼有禮貌的開頭，應該不管是誰，都會很願意幫忙。不過讓原PO納悶的地方，就是他的英文名字根本不是Sam，他便先回訊解釋「阿姨，我是XXX」，結果才發現原來是自己誤會一場，讓其他人笑噴。

這位男網友貼文「我的英文名字不叫Sam」，文中表示「剛剛阿姨LINE我，請我翻譯表妹的英文作業。於是……」接著PO出一張訊息截圖，只見對方在晚上9點40分左右傳來3條LINE「哈囉！請問Sam在嗎？」「幫我翻譯英文」、「妹妹的作業」。

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▲原來題目就是「哈囉！請問Sam在嗎？」 XD（圖／翻攝自Dcard）

原PO在4分鐘後則是先傳了一個揮手的貼圖，並提醒對方他不是Sam，「阿姨，我是XXX」、「題目傳上來嗎？」過1分鐘，阿姨就回傳了一個「對」，和一句「題目就是『哈囉！請問Sam在嗎？』。」原PO才恍然大悟，原來阿姨訊息開頭根本不是在叫他，而是直接把題目打出來請他翻譯。

看到貼文後，其他人紛紛笑噴，「後勁十足」、「笑超久」、「我：阿姨，我不是Sam」、「超好笑哈哈哈！看一次還看不懂，看第二次真的笑死」、「哈哈哈哈哈哈！阿姨可能根本不知道你英文名字叫啥。」

也有網友忍不住抱怨，「本身應外系，說真的，其實很討厭遇到這種『欸幫我翻譯一下XXX』的親戚。那種一兩句話的就算了，有些可能是一篇文章的一段話，可是上過翻譯課都知道，要翻一段話要根據上下文，才能翻出最貼近原文本意的。但很多親戚都覺得『啊翻譯不就那樣？你就幫我翻嘛！』。」