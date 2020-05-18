陸商務部：今年外貿面臨前所未有挑戰「先助企業度過難關」

▲疫情衝擊全球經濟，大陸今年外貿面臨挑戰。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，外需疲軟，中國大陸許多企業都因訂單減少停產。大陸商務部部長鍾山18日表示，今年對外貿易面臨的挑戰前所未有，商務部將按照中央「六穩」「六保」要求，全力做好穩外貿工作，並三大方面著手，包括「幫助企業度過難關」「優化國際市場佈局」以及「培育貿易新業態新模式」。

鍾山在記者會上指出，全球疫情蔓延，國際市場需求大幅下降，商務部將採取措施，減少企業破產，穩定外貿訂單，「在幫助企業渡過難關方面，從最近的情況來看，一些政策已發揮了作用，4月份出口企業內銷額增長17%，說明優質的外貿產品同樣受到國內消費者的歡迎。」

▼大陸商務部部長鍾山。

鍾山提到，優化國際市場佈局方面，由於疫情，國際市場需求下降，但不等於沒有需求，也不等於沒有市場，前4個月進出口總額雖下降了4.9%，但是「一帶一路」沿線國家貿易逆勢上揚，佔比大幅度提升，「東盟現在已經成為我國第一大貿易夥伴。要在擴大出口的同時積極擴大進口，籌辦好第三屆中國國際進口博覽會，滿足國內生產生活的需要。同時，也將進一步促進全球開放合作。」

鍾山表示，培育貿易新業態新模式方面，跨境電商、市場採購貿易方式等近年發展很快，今年商務部加快推進試點，特別是跨境電商綜合試驗區，從原來的59個擴大到105個，要支持這些新業態發展，培育外貿新動能，使這些新模式新業態成為外貿發展新亮點。