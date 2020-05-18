忍一年禁令卻升級！華為郭平：我們皮糙肉厚「有信心找到解決方案」

▲禁令升級，華為未來發展受挫。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國商務部15日宣布加強對華為的禁令，要求國外使用美國設備的晶圓廠，必須擁有美國官方的同意才可出貨。華為輪值董事長郭平18日表示，他們業務將不可避免受到巨大的影響，但過去一年的磨煉使華為皮糙肉厚，有信心能找到解決方案。

郭平在華為全球分析師大會上指出，美國商務部兩天前修改了針對華為的規則（禁令），華為的業務將不可避免受到巨大的影響，「但過去一年的磨煉讓我們皮糙肉厚，我們有信心能找到解決方案！」

▼華為輪值董事長郭平。（圖／華為）



華為官方也在同日發出聲明，表示強烈反對美國商務部僅針對華為的直接產品規則修改，自2019年5月16日被美國政府無端納入實體清單以來，在大量產業技術要素不可持續獲得的情況下，華為公司始終致力於遵守適用的法律法規，履行與客戶、供應商的契約義務，艱難地生存並努力向前發展。

華為指出，然而美國政府為了進一步扼制華為的發展，無視諸多行業協會和企業的擔憂，無底線地擴大並修改直接產品規則，修改後的規則蠻橫而具有產業破壞力，在此規則下，全球170多個國家使用華為產品建設的數千億美元網絡的擴容、維護、持續運行將受到衝擊，使用華為產品和服務的30多億人口的信息通訊也會受到影響，「美國政府為了打壓別國的先進企業，罔顧華為全球客戶和消費者的權益，這與其一直鼓吹的保護網絡安全的說辭是自相矛盾的。」

▼華為創辦人任正非。（圖／CFP）



華為強調，本次規則修改影響的不僅僅是華為一家企業，更會給全球相關產業帶來嚴重的衝擊，長期來看，芯片等產業全球合作的信任基礎將被破壞，產業內的衝突和損失將進一步加劇，「美國利用自己的技術優勢打壓他國企業，必將削弱他國企業對使用美國技術元素的信心，最後傷害的是美國自己的利益。」

華為並提到，正在進行全面評估，「預計我們的業務將不可避免地受到影響，會盡最大努力尋找解決方案，也希望客戶和供應商與華為一起盡力消除此歧視性規則帶來的不利影響。」