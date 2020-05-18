疫情引爆外企逃離潮！陸商務部長：聰明的企業家不會放棄中國市場

▲新冠肺炎重創經濟。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情重創經濟，有報導認為部分在大陸的外資企業考慮向外轉移，引發了大陸利用外資前景的一些擔憂。對此，大陸商務部部長鍾山回應，中國利用外資的優勢是很明顯的，有豐富的、高品質的勞動力資源，有完善的產業配套能力，有14億人口的市場，「我相信，聰明的企業家不會放棄龐大的中國市場。」

5月18日，大陸國新辦舉行記者會，介紹穩住外貿外資基本盤，推動商務高品質發展有關情況。鍾山表示，全球疫情蔓延，國際市場需求大幅下降，大陸今年對外貿易面臨的挑戰前所未有。

穩外資要做好三項重點工作，他表示，第一，要進一步擴大開放，越是困難的時候，就越要擴大開放，「我們要不斷放寬市場准入，縮減負面清單，擴大服務業的開放，我們要增強區域協同開放，全面推進京津冀協同發展、長江經濟帶、粵港澳大灣區等重大戰略實施，促進區域互動開放，帶動全面開放，我們要加大中西部地區和老工業基地的對外開放，這些地區的發展環境越來越好，而且國家對這些地區還有很多支援政策，我們鼓勵更多的外商到中西部地區、東北老工業基地進行投資。」

鍾山指出，第二，建好開放平台，「自由貿易試驗區、自由貿易港是新時代改革開放的新高地，我們要把這些開放平台建好，發揮好示範引領作用，2013年以來，建立了自貿試驗區18家，這18家自貿試驗區利用外資占全國的15%，形成了一批可複製、可推廣的試驗成果；下一步，我們要擴大自貿試驗區的範圍，賦予自貿試驗區更大的改革自主權，推動出台新的開放舉措，同時，我們要進一步加快海南自由貿易港的建設。」

最後，他表示，第三，優化營商環境，「這幾年，我們國家的營商環境越來越好，2019年，我國營商環境世界排名從第46位提升到31位，這是一個很大的進步，今年我們要重點把《外商投資法》落實好，營造公平競爭的市場環境，保護外商合法權益，保護智慧財產權，增強外商長期在中國投資的信心，讓外商願意來、留得住、有發展。」

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