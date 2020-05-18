Edison Mail爆重大漏洞！可未經授權存取他人電子郵件帳號並「完全可以使用」

▲Edison Mail爆重大漏洞。（圖／取自Edison Mail官網）

記者王曉敏／綜合報導

知名電子郵件App Edison Mail以快速、無廣告及注重用戶隱私作為主要賣點，是蘋果iPhone、iPad及Mac上最受歡迎的第三方電子郵件App之一。不過日前外媒曝光該App一項重大漏洞，只要開啟該App新的帳號同步功能，即可完全存取其他Edison Mail用戶的電子郵件帳號。

據《9to5Mac》報導，自該公司上周向客戶端推出新的同步通能後，便陸續開始有用戶反映相關問題。軟體開發人員諾克斯（Zach Knox）上周六（16日）在推特指出，其更新了Edison Mail App並開啟同步功能後，該App出現了一個「不是他的」電子郵件帳號，且他「完全可以使用」。完全不需要認證就可存取他人電子郵件，諾克斯指出這是一個重大的安全問題，「我再也不會相信這個App了」。

另一名用戶馬格努森（Petter Magnusson）也指出，自己可以看到另一支iPhone在「未經授權」的情況下擁有其帳號的訪問權限。而另一名為托馬斯的用戶則指出，一旦開啟同步後，雙方皆可看到彼此的電子郵件，但無法進一步調整。

對此，Edison Mail稍早回應《9to5Mac》指出，其僅向「一小部分的iOS用戶」推出軟體更新，而有些用戶的App存在漏洞，便引出了上述問題。「我們已迅速退回更新，並聯繫受影響的Edison Mail用戶（發布更新10小時內已更新並開啟App的部分用戶）。」Edison Mail也強調，此次問題是個「Bug」而非「安全漏洞」（security breach）。