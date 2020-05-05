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厭世上班族救星！Outlook「略過交談」功能添增至iPhone、iPad

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▲▼Microsoft outlook。（圖／達志影像／美聯社）

▲Microsoft Outlook網頁版平台其實早就有「略過交談」功能。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

每次查看郵件時，總會看到一對他人的回覆郵件覺得很煩嗎？現在微軟Outlook App已替iPhone及iPad推出了「略過交談」新功能，自動將此類郵件及其後的所有回覆從收件匣取出並直接放入「刪除的郵件」中，從而使用戶能更專注於重要郵件。

據科技網站《9to5Mac》報導，「略過交談」功能已於其他平台上的Outlook推出一段時間了，但至昨（4）日才於iOS及iPadOS平台上釋出的4.36.0版本上推出該功能。

在大型企業工作的上班族可能深有所感，若自己的電子郵件被擅自添增至通訊群組清單，便會發現自己的收件匣中充滿一堆與自己無關的工作電子郵件，及接踵而來的回覆郵件；又或者，在完成自己的那一部分工作後，卻仍不停地收到進度跟新及回報...而這種時候，「略過交談」功能便派上用場了。

透過略過交談功能，用戶不必在逐一刪除收到的郵件，這些被設定「略過交談」的郵件會自動從收件匣移置「刪除的郵件」中，該交談的未來訊息則會略過用戶的收件匣，同樣直接移置「刪除的郵件」，對於厭世上班族來說，是個超實用的功能。

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