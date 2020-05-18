▲必殺繳稅極攻略！現金回饋1%，你還在傻傻用現金嗎。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲滙豐銀行推出旅人卡，其中無限卡與御璽卡繳稅可享 1%現金回饋。（圖／記者姜國輝攝，以下同）

記者黃稜涵／採訪報導

受到疫情影響，人人減低消費意願，但面對即將到來的納稅季，不免又要荷包失血，不少民眾表示，用信用卡繳稅最在意「分期」跟「現金回饋」，滙豐銀行聽到民眾心聲，逆勢推出旅人卡，其中無限卡與御璽卡繳稅可享 1% 現金回饋（回饋上限500元)，繳稅又可以省荷包，成為民眾繳稅新攻略。

▲▼民眾表示，用信用卡繳稅最在意「分期」跟「現金回饋」。



滙豐旅人卡不僅納稅可享回饋，海內外消費金額更可兌換哩程，「滙豐旅人無限卡」適合常出差的商務人士，海外最優10元累積一哩，並提供一年4次機場接送服務及8次貴賓室服務，「滙豐旅人御璽卡」適合想體驗哩程的小資族，海外最優15元累積一哩，並提供一年2次機場接送服務及2次貴賓室服務，而「滙豐旅人輕旅卡」適合哩程新手玩家，新戶首年免年費之外，不論國內外最優20元累積一哩，成功擄獲消費者的心。

▲滙豐銀行逆勢推出旅人卡，分別為「滙豐旅人無限卡」、「滙豐旅人御璽卡」、「滙豐旅人輕旅卡」。

滙豐銀行資深副總裁黃至弘表示，「其實非常多的客戶在反應，他們希望一張哩程卡，可以帶給他們三大好處，分別是速度、廣度跟深度，第一個速度是累積哩程刷卡回饋快不快，我們新的產品在累積哩程的速度方面，是市場上所有產品中最快的，第二個是兌換航空空司的廣度，很多客戶怕他未來能夠換的機票，其實不是他想去的地方，所以這一次，我們特地跟20家航空公司做聯盟，這也是市場上最多的，第三個是針對回饋的深度，我們的卡除了兌換機票以外，也可以提供現金回饋的折扣，所以它是一張非常有彈性的卡，對客戶來講，不論他現在有沒有出國的需求，其實這張卡都可以配合他自己的需要，做一個非常好的調配」。

▲▼滙豐銀行資深副總裁黃至弘表示，滙豐旅人卡提供現金回饋的折扣，不論民眾現在有沒有出國需求都能使用，非常彈性。



鎖定全民面臨的納稅季，同時展望疫情後的旅遊需求大爆發，滙豐銀行推出全新旅遊神卡，與華航、長榮、亞萬、日航等20間航空公司合作，超划算哩程及現金回饋，讓民眾超前部署旅程規劃，被稱為是2020最貼心且必入手的最強神卡！

▼超划算哩程及現金回饋，被稱為是2020最貼心且必入手的最強神卡。

