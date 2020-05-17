坐捷運「手拿口罩」拒戴　女乘客洗臉站務員：你們不能罰我

▲婦人坐捷運手拿口罩不肯戴，遭勸導竟罵爆站務人員。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

台北捷運為了防疫強制乘客戴口罩，不料17日有一名婦人疑似因為天氣熱，明明手上有拿口罩卻故意不戴，站務人員上前勸導時還回嗆「我有口罩啊，你們也不能罰我」等。衝突過程被民眾拍下上傳臉，許多網友看了無奈說「為什麼規則訂好好，就是有人不肯遵守。」

事件發生在17日中午12時許，一名婦人搭捷運到大安站，疑似因為天氣太熱，離開月台後便拿下口罩，站務人員見狀上前勸導，請她出站後再拿下口罩，不料婦人堅持不肯戴口罩，還反罵站務人員「你們也不能罰我」、「憑什麼，我手上有口罩啊」、「我妨礙到誰了」。

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▲路人幫忙勸導也被婦人辱罵。（圖／翻攝自爆料公社）

過程中有2名路人看不下去幫忙勸導，結果也被情緒失控的婦人辱罵，讓原PO不禁感嘆，「其實她出站就沒事了，但對方不知道為何堅持不出站，還一直在刷悠遊卡那邊不離開」、「站務人員一直溫和有禮貌的對她，但她依然一直亂罵亂叫，真的很讓人生氣。」

據悉，婦人罵完後氣憤的離開現場，北捷則表示暫時不會開罰。其他網友看了照片後感嘆，「我支持二話不說就直接開罰」、「為什麼最近特多這種的，天氣熱都瘋起來了嗎」、「突然發現瘋子怎麼有點多」、「公民意識抬頭，公民不服從而已啦」、「為什麼都有這種害群之馬」、「不要影響別人、配合規定很難嗎。」